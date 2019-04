Stiri pe aceeasi tema

- O femeie deține recordul ca fiind cea mai fertila de pe planeta. Are doar 39 de ani și 44 de copii. Mariam Nabatanzi din Uganda iși crește singura copiii, dupa ce soțul a parasit-o. Mariam avea deja, la varsta de 23 de ani, 25 de copii. La 39 de ani a nascut deja de 44 de ori, toți copiii avand același…

- "Prin construirea autostrazii Hemus, PIB-ul Bulgariei va creste cu cel putin 10-20%, prognozeaza premierul Boiko Borisov, care a facut prima sapatura la segmentul de autostrada intre nodul rutier Boaz si legatura cu drumul national Ruse-Veliko Tarnovo, potrivit Sega , citata de Rador.

- Cu ajutorul Registrului National al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoetice au fost facilitate din 2013 si pana in prezent, in Romania, 225 de transplanturi de la donatori neinruditi, potrivit directorului Registrului. Putin peste 62.000 de persoane sunt inscrise in Registru. „Celulele stem…

- Micutii vor ramane sub supravegherea Directiei Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Galati, urmand sa fie consiliati psihologic in continuare dupa traumele emotionale si fizice la care au fost supusi de catre tatal lor.

- Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel puțin 14 ani; Copiii sub 14 ani pot circula doar in locuri special amenajate, parcuri sau proprietați private, iar deplasarea pe drumurile publice se face doar insoțiți de adulți; Bicicletele trebuie…

- O noua lege adoptata luni de Senat, prevede ca invatamantul general obligatoriu sa creasca de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Pana acum, invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani. Noua…

- Un tata isi creste singur cei doi copii, dupa ce iubita lui, in varsta de 20 de ani, l-ar fi parasit pentru un barbat de doua ori mai mare decat ea. In timp ce femeia ar fi plecat la amantul care locuieste in acelasi sat, cele doua suflete ramase fara mama lupta sa traiasca de pe o zi pe alta. Si asta,…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce. Numarul mortilor ar putea creste deoarece sunt persoane ranite in stare grava, a mai spus ministrul macedonian,…