Cea mai bogata femeie din Romania, unica fiica a generalului Stefan Gusa, fost sef al Marelui Stat Major al Armatei si personaj-cheie in evenimentele din decembrie 1989, are o avere de circa 700 de milioane de euro, potrivit estimarilor Forbes. Veronica Gusa de Dragan a absolvit cursurile Facultatii de Drept si a inceput sa lucreze la 22 de ani. Ea s-a casatorit in 1995 cu Iosif Constantin Dragan, care avea la acea vreme 78 ani, unul dintre cei mai cunoscuti oameni de afaceri din Romania, cel care a infiintat grupul Butan Gas. In 2001, omul de afaceri decide (moment controversat) sa cedeze conducerea…