Ea a castigat cei mai multi bani din prostitutie! E cunoscuta in intreaga lume: ce spune despre barbatii romani si cat de buni sunt acestia la pat

- Federatia Romana de Rugby a sesizat forurile abilitate in legatura cu incidentul de la finalul partidei Belgia – Spania, din cadrul Rugby Europe International Championship, cand jucatorii nationalei iberice au incercat sa-i agreseze pe arbitrii romani care au „jurizat” confruntarea, in special pe centralul…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, invingatoarea surpriza de la Indian Wells, turneu dotat cu premii totale in valoare de de 7.972.535 dolari, a declarat dupa ce s-a impus in finala cu 6-3, 6-2 cu Daria Kasatkina din Rusia, ca inca nu-i vine sa creada ca a castigat primul trofeu din cariera ei.…

- O ferma din Tennessee, America, a ajuns in paragina. Nimeni nu isi explica ce s-a intamplat cu aceasta resedinta. Au intrat in aceasta casa de curiozitate. Nu se gandeau niciodata ca vor face o descoperire de asemenea amploare. Dar situatia era groaznica! Fostul proprietar al casei era un om rau si…

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Este roșcata natural, s-a nascut in Irlanda și se considera o persoana extrem de inteligenta! Și chiar nu putem sa o contrazicem! O cheama Alice Little și a facut o avere din prostituție. Tanara iși vinde trupul la Moonlite Bunny Ranch, un bordel legal din Nevada, și spune ca munca ei este „degradanta,…

- Allice Little, o prostituata din Nevada, susține ca este cel mai bine platita dama de companie din SUA și ca veniturile sale ating aproape pragul de 1.000.000 de dolari. Ea a povestit presei, insa, și ce cheltuieli are. Allice lucreaza la Moonlite Bunny Ranch din statul Nevada, cate 14 ore pe zi uneori,…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Israela Vodovoz a murit la varsta de 70 de ani. Femeia de afaceri a fost gasita vineri seara (9 martie) fara suflare in baie, dupa ce autoritatile au fost alertate de avocata ei, care nu reusise sa dea de ea la telefon de cinci zile. Ea a devenit cunoscuta in 2008, dupa ce s-a casatorit […] The post…

- Irlanda a caștigat Turneul celor Șase Natiuni revenind astfel in fruntea rugby-ului european. Performanța a fost posibila gratie victoriei in fata Scotiei, cu bonus ofensiv (28-8), inregistrata, la Dublin. Rezultatul, coroborat cu infrangerea Angliei in derby-ul marilor orgolii cu Franta (22-16), in…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Patru studenți de la Universitatea Politehnica din Timișoara au caștigat una dintre cele mai mari competiții de idei organizate de Microsoft. Au dezvoltat Xvision, un soft pentru diagnosticare automata pe baza unei radiografii. Cu proiectul lor au caștigat 3.000 de dolari și sprijin din partea specialiștilor…

- Tatal lui Catrinel Sandu și-a vizitat fiica in America, iar cand s-a intors a facut mai multe marturii. Parintele a spus, intre altele, ca ea nici nu se gandește sa revina in Romania, deși peste Ocean este foarte greu. „Ne iubim, ne intelegem, avem o telepatie, cea mica mi-a furat zodia, cea mare ochii,…

- In ultima luna, Kamara, soția lui, Oana, și amanta acestuia, Madalina, au fost in centrul atenției și au aparut prin diferite emisiuni tv, unde s-au certat la ore de maxima audiența. Se pare ca de pe urma scandalului, nu au crescut doar audiențele, ci și onorariile protagoniștilor. Se pare ca la inceput,…

- Donald Trump ar face orice numai sa nu restricționeze accesul la arme de foc al americanilor, inclusiv sa ne lase fara jocuri video violente care au existat de cateva decenii. Americanii au o problema majora cu crimele in masa și atentatele. Cele mai multe dintre ele nici macar nu au vreo legatura cu…

- Carlee Benear are 30 de ani si este din Woodlands, Texas, America. Femeia are un stil unic de a isi hrani copilul. Carlee Benear posteaza des pe instagram poze si clipuri video in timp ce face yoga si alapteaza. Femeia a nascut in urma cu 19 luni al treilea copil al familiei. Acum, se foloseste […]…

- Viviana Lipan (48 de ani) și fiicele ei, gemenele Ana-Maria și Bianca (21 de ani), au caștigat aseara 20.750 de lei, la “Guess My Age – Ghicește varsta”. Cu acești bani, cele doua surori, studente la Informatica, vor sa inceapa o mica afacere in domeniul IT și sa plece intr-o scurta vacanța la Dubai.…

- Laurette a fost invitata la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, și a povestit despre viața de familie, dar și despre multe alte lucruri pe care le face. A mai spus și cum o privesc barbații și cat este de indragostita. Laurette a dezvaluit ca a fost indragostita de putine ori, insa in…

- Dragoș Buliga, regizorul serialului „Las Fierbinți”, a caștigat marele premiu la un festival din America. Producția cu care a caștigat il are in rolul principal pe Armand Assante. Scenariul este scris de Octav Gheorghe, fost publicitar, care a lucrat la marile show-uri ale Pro TV și și-a pus semnatura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca barbatii au ocazia de doua ori pe an „sa isi spele pacatele” – de 1 si de 8 martie, afirmand ca „femeia are primul si ultimul cuvant”, desi sunt „unii barbatii care au senzatia ca ei conduc”.

- Voyager 1 implinit 40 de ani. A furnizat poze din sistemul solar nevazut, iar cand se va intalni cu o rasa mai avansata are cate un mesaj de la fiecare popor. Cand NASA a lansat in spațiu sondele Voyager 1 și 2, dr. Carl Sagan, de la Universitatea Cornell, a fost desemnat drept omul care sa transmita…

- Postarea cutremuratoare facuta zilele trecute de Andra Gavril a starnit numeroase reacții in mediul online. Jurnalista TVR a marturisit ca a fost batuta crunt și umilita de fostul ei iubit. Ea a povestit in detaliu trauma prin care a trecut. Jurnalista a precizat ca in postare nu este vorba despre fostul…

- Jumatate de țara se afla sub cod portocaliu, iar cealalta jumatate sub cod galben. In mai multe județe din țara, autoritațile au decis sa inchida școlile, urmand ca elevii sa recupereze orele pierdute. Un adolescent din Gorj a incercat sa convinga autoritațile locale sa urmeze același mode și sa inchida…

- In timp ce Vladimir Draghia se lupta pentru echipa „Faimoșii”, la Exatlon, mama copilului lui, Alice, a trecut prin momente grele. Tanara a fost amenințata și este hotarata sa apeleze la ajutorul Poliției. Se pare ca un „fan” a terorizat-o cu mesajele și i-a insultat fetița și pe soțul ei, aflat in…

- Doliu in sport! Un boxer celebru s-a stins din viața la numai 31 de ani. Dupa ce a caștigat in fața adversarului sau, sportivul parea mai fericit ca niciodata și a stat de vorba cu jurnaliștii imediat dupa meci. Cu toate acestea, la scurt timp dupa, barbatului i s-a facut rau atunci cand s-a intors…

- Mumbai, capitala financiara si comerciala a Indiei, conduce la nivel global topul locurilor cu cele mai bune salarii pentru expati, se arata intr-un sondaj condus de HSBC Bank International, potrivit Bloomberg. Strainii care se muta in cel mai populat oras din zona castiga 217.000 de dolari…

- De ce inșala barbații, chiar și atunci cand iși iubesc iubita sau soția? Va prezentam cinci motive pentru care barbații calca stramb! Barbații incearca sa afle daca le este mai bine fara iubite. Aceasta aventura le ofera prilejul de a analiza mai in amanunt ce simt pentru partenera. Barbații incearca…

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…

- De 40 de ani face aproape zi de zi același lucru și nu s-a saturat nici acum, motiv pentru care, deși la pensie, Ioan Petrovici continua sa activeze acolo unde i-a placut toata viața cel mai mult, in domeniul muzicii. Profesor de muzica și dirijor, Ioan Petrovici a fost omul care, la inceputul anilor…

- Romanii care iși incearca norocul la Loto 6/49 au așteptat cu sufletul la gura sa fie extrase numerele in aceasta seara ca sa afle daca se numara printre aceia care au ghicit numerele. La tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat 30.883 de caștiguri in valoare totala de 1.120.130,04…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…

- Doi romani au fost arestați in Germania, fiind acuzați ca au furat și apoi au omorat o capra gestanta de la o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Cei doi au fost surprinși duminica in timp ce fugeau din gradina zoologica Haseheide. Imediat, polșițiștii i-au arestat pe cei doi, sub privirile intrebatoare…

- Philipp Plein a implinit 40 de ani și a dat o petrecere de fițe pentru prietenii lui! Celebrul designer a petrecut pe un yacht de lux in America, vineri (16 februarie). Nu au lipsit, desigur, cele mai scumpe șampanii de pe piața, tortul și meniul de fițe. Așa cum era de așteptatcand vine vorba de […]…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in ultimele zile patru cetateni romani care au pescuit peste 510 kilograme peste, folosindu-se de 1.860 m plase tip monofilament, fara sa detina documentele legale. * In data de 13.02.2017, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei…

- In urma cu sase ani, Gabriel Stefanescu si tatal lui, Radu, faceau furori in emisiunea „Romanii au talent”. Cei doi au reusit sa cucereasca publicul cu un cantec la fluier, respectiv la chitara. Momentul a emotionat o tara intreaga, iar cei din sala au fost impresionati pana la lacrimi. Talentul celor…

- Inceputul de an este perioada preferata a artistilor pentru ca atunci se pot relaxa si pot merge in vacanta. Dupa un an cu multa munca, concerte si evenimente la care au participat, inceputul de an este asteptat cu sufletul la gura de toti artistii, iar Maria Andreeea nu a facut exceptie.

- Monica Tatoiu a fost poreclita Cruella. Vedeta explica și cum a ajuns sa i se spuna așa și din ce cauza. Monica Tatoiu, care la sfarșitul anului trecut a fost operata la șold , este renumita pentru faptul ca este foarte directa și foarte acida in tot ceea ce face. Cunoscuta ca femeie de afaceri, Monica…

- Milioane de persoane asteapta miercuri eclipsa totala de Luna "albastra" cand satelitul natural al Pamantului se va afla pe orbita sa la cea mai mica distanta fata de Terra - un fenomen care va putea fi observat mai ales din America de Nord, Asia si Oceania, relateaza EFE.

- Pe 27 noiembrie 2017, patru romani curajosi plecau catre La Gomera (Spania) locul din care se dadea startul celei mai grele curse de canotaj din lume, ,,Talisker Whiskey Atlantic Challenge''. Dupa 38 de zile petrecute intr-o barca cu vasle si...

- MUZICA… Artista vasluianca Nadia Duluman a lansat, de ziua Unirii Principatelor Romane, o melodie-imn ce ii indeamna pe romani la unitate – “Sus romani din lumea intreaga”. Videoclipul a fost filmat in Bucovina, impreuna cu Orchestra Artistica Ciprian Porumbescu Suceava, sub bagheta maestrului dirijor…

- Veste excelenta pentru romani dupa ce Guvernul a anunțat ca intenționeaza sa acorde un ajutor social prin care, deși lucreaza doar patru ore, persoanele in cauza sa primeasca salariul pentru norma intreaga! Care sunt condițiile și ce presupune schimbarea?

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda, scrie Cancan. Suma…

- Catalin Morosanu va rata competitia dse la Chicago, de pe 16 februarie, unde era invitat. Cel poreclit Moartea din Carpati s-a accidentat de curand si este oimposibil sa fie refacut pana la lupetele din America. Morosanu a facut anuntul pe pagina sa de facebook. ”Dragi romani, tin sa va anunt cu parere…

- Loredana Groza este o artista de calibru și are caștiguri pe masura. Aceasta afirma ca dintotdeauna a caștigat mai mulți decat barbații din viața ei. Loredana Groza este prezenta de ani de zile pe scena muzicala din Romania, insa de pe vremea cand era doar o adolescenta. A știut sa se reinventeze de…

- Cosmin Contra iși aduce aminte de anii trecuți, in care in Spania, in unul dintre campionatele de top ale Europei, jucau mult mai mulți romani. Acum sunt mult mai puțini și aceștia au probleme. "Din punctul meu de vedere sunt prea puțini romani in Spania. Inainte eram foarte multi. Inainte am fost…

- Publicul a decis vineri seara ca americanul Jeremy Ragsdale sa castige cel de-al saptelea sezon X Factor. Pentru prima oara, un STRAIN ia marele premiu și cucerește in unanimitate pe romani!

- Cornelia Catanga si Aurel Padureanu au ajuns din nou in pragul divortului. Dupa ce, in 2016, artista a dat inapoi si a renuntat la ideea de a pune capat mariajului, acum, cel care a decis sa-si faca bagajul si sa plece este artistul. Cornelia Catanga: "Am vrut sa ma sinucid" Cantareata…