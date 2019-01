Stiri pe aceeasi tema

- Imagini neobisnuite pe drumul european 81, in judetul Salaj. O turma de oi a blocat complet traficul. Animalele, care nu erau supravegheate de cioban, au intrat pe sosea atrase de sarea imprastiata de drumari. Una dupa alta, oile au inceput, pur si simplu, sa linga asfaltul. Intre timp, soferii asteptau…

- Zeci de oi au fost filmate, duminica, pe Drumul European 81, din Salaj, oprite pentru a linge sarea aruncata de drumari pe carosabil. In zona s-au format coloane de masini, iar imaginile postate de soferi pe Facebook au devenit virale. Mirel Matyas, din Zalau, a postat pe pagina sa de Facebook imagini…

- Imagini uluitoare au fost surprinse in pe Drumul European 81, in localitatea Sincraiul Almasului din Salaj. Zeci de oi au blocat traficul pentru a linge sarea aruncata de cei de la deszapezire pe carosabil.

- Imagini incredibile pe Drumul European 81, din Salaj. O turma de oi, scapata de sub control a inceput sa manance din sarea de pe asfalt. In zona s-au format coloane de mașini, iar imaginile postate de șoferi pe Facebook au devenit virale.

- Zeci de oi au fost filmate duminica, in timp ce blocau Drumul European 81 in localitatea Sincraiul Almasului din judetul Salaj. Anumalele s-au oprit pentru a linge sarea aruncata de drumari pe carosabil. In zona se formasera coloane de masini, iar imaginile postate de soferi pe Facebook au devenit…

- Zeci de oi au fost filmate, duminica, pe Drumul European 81, din Salaj, oprite pentru a linge sarea aruncata de drumari pe carosabil. In zona s-au format coloane de masini, iar imaginile postate de soferi pe Facebook au devenit virale.

- Presedintele Romaniei a implinit patru ani la Palatul Cotroceni, iar reusitele sale sunt estompate de criza politica profunda generata de guvernarea PSD-ALDE. Sansele lui de a fi reales depind, in cea mai mare masura, de capacitatea de a fi perceput ca un presedinte jucator care-l poate opri pe Liviu…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineata pe Bucium. O soferita a cazut cu masina intr-o rapa. FOTO: Facebook ("Esti din Iasi daca..." - Eduard Chichirau) Pompierii incearca la ora transmiterii acestei stiri sa o scoata. Ea este ranita. Carosabilul este ud si se circula greu din cauza ninsorii. Vom…