E zi de mare sarbatoare pentru ortodocsi: Sfanta Cuvioasa Parascheva

- Crucea pe care a fost rastignit Mantuitorul a fost inalțata, pentru prima data in vazul poporului, la 14 septembrie 335, un moment de sarbatoare pastrat și astazi cu sfințenie de toți credincioșii. Numita și Ziua Crucii, in aceasta zi se spune ca se sfarșește vara și incepe toamna, scrie antena3.ro.Potrivit…

- Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul este praznuita pe 29 august, zi in care credinciosii postesc, ca sa nu se asemene cu Irod, cel care, din cauza ospatului fara masura, a cerut ca Salomeea sa-i danseze si drept rasplata i-a oferit, la cererea ei, capul Sfantului Ioan Botezatorul.

- Și in acest an, Consiliul Local și Primaria din Radești, organizeaza o noua ediție „Ziua gradinarului”, la Leorinț, sarbatoare ce se va desfașura duminica, 2 septembrie 2018. Potrivit viceprimarului localitații, ing. Nicolae Bucur, manifestarea va debuta incepand cu ora 14.00 printr-o parada a gradinarilor…

- În fiecare an, pe 6 august, crestinii praznuiesc Schimbarea la Fata a lui Iisus Hristos, care are ca semnificatie momentul în care apostolii Mântuitorului, aflati pe muntele Tabor, s-au convins ca acesta nu este doar un prooroc al lui Dumnezeu,

- Crestinii ortodocsi de stil vechi ii cinstesc astazi pe Sfanta Maria Magdalena si pe Mucenicul Foca. Potrivit scripturii, Maria Magdalena a fost cea care a adus apostolilor vestea invierii lui Hristos. La randul sau, Sfantul Mucenic Foca a murit in chinuri pentru credinta in Iisus.

- Marti, pe 31 iulie, este sarbatoare importanta pentru crestinii ortodocsi. Postul Adormirii Maicii Domnului incepe de obicei pe 1 august si are o durata de doua saptamani (1-15 august). Lasata secului pentru postul Adormirii Maicii Domnului se face pe data de 31 iulie.

- Cum se intampla in fiecare an, pe 20 iulie, si in aceasta vineri credinciosii ortodocsi il praznuiesc pe Prorocul Ilie Tesviteanul, sfantul despre care in popor se spune ca este facator de minuni si aduce ploaia. Trecuta in calendarul ortodox cu cruce rosie, semn ca este una dintre marile sarbatori…

- Val de bucurie si o mare de oameni pe strazi, in inima Parisului. Totul dupa ce selectionata antrenata de Didier Deschamps a triumfat in fata Croatiei, castigand trofeul Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. Imaginile surprinse seara trecuta in capitala Frantei nu au nevoie de foarte multe comentarii.…