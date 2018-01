Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile viscol , CNAIR recomanda conducatorilor auto care se deplaseaza pe relatia Bucuresti Constanta, sa foloseasca urmatorul traseu: DN21 intersectia Drajna A2 Bucuresti. "Recomandarea ramane in vigoare pana la imbunatatirea conditiilor de vizibilitate pe DN 3" au…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Serban Cantacuzino” al județului Prahova atrage atenția cetațenilor asupra pericolului la care se expun prin practicarea activitaților de agrement pe suprafața inghețata a raurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor și canalelor colectoare din județ, intrucat…

- Grupul civic “Coruptia ucide” a anuntat sambata ca exista informatii potrivit carora se incearca deturnare coloanei de manifestanti care vor protesta in Bucuresti, afirmand ca exista surse care spun ca vor fi inflitrate persoane care sa modifice traseul stabilit de protestatari, deturnandu-i catre…

- Circulatia rutiera este blocata la aceasta ora pe Autostrada Soarelui, intre Fetesti si Drajna, pe sensul de mers spre Bucuresti, din cauza unei remorci de TIR care s-a rasturnat. Pe acest tronson de drum s-au format cozi de peste un kilometru.

- Ninsorile afecteaza traficul rutier si feroviar Foto: Arhiva/ Mihai Badescu Ninsorile afecteaza traficul rutier si feroviar în cele 19 judete aflate sub cod portocaliu de ninsoare si viscol. Cele mai mari probleme de circulatie sunt pe rutele Ploiesti-Brasov. Pe DN1 Valea Prahovei traficul…

- Retragerea sprijinului politic si demisia premierului Mihai Tudose au efecte negative asupra monedei nationale si implicit asupra tuturor românilor. Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Banca Nationala a anuntat un curs de referinta de 4,6599 lei pentru un euro, cu aproape…

- Meteorologii au emis, in cursul zilei de vineri, o informare de vreme rea, iar estimarile lor au fost corecte. Temperaturile scad cu repeziciune, in toate zonele tarii, ajungand chiar si pana la minus 36. La primele ore ale diminetii se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului si minus 14 grade…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 193 212 Medgidia Murfatlar Constanta al autostrazii A2 Bucuresti Constanta si pe autostrada A4 Ovidiu Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna ninsoare, strat subtire de zapada…

- Primaria Timisoara va incepe in acest an lucrarile la cel mai mare pasaj subteran din oras, care va trece pe sub noua linii feroviare si prin care vor fi realizate sase benzi rutiere, linii de tramvai, trotuare si piste de biciclete, investitia urmarind fluidizarea circulatiei urbane.

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a transmis, marți, un avertisment in ceea ce priveste repetarea episodului de la Timisoara, cand o furtuna deosebit de violenta a maturat tot in...

- Explicație halucinanta a doctoriței de la Spitalul din Baicoi care a refuzat sa interneze o batrana cardiaca și a rupt fișa medicala in care bolnava avea trecut tratamentul. Medicul care a cedat nervos iși explica gestul incredibil spunand ca i-a fost teama ca nepoata pacientei sa nu fi incercat sa…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a avertizat luni pe unul dintre deputatii sai, care a postat un tweet cu caracter rasist contra fiului fostului star al tenisului Boris Becker, scrie AFP. Conducerea nationala a partidului a luat aceasta decizie in unanimitate, a declarat un purtator…

- Miliardarul american Jim Rogers a anuntat ca se apropie o criza globala majora, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii", scrie Business Insider, citat de stiripesurse.ro. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la sfarsitul acestui an sau anul viitor.

- Avertisment din partea celui mai bun jucator al Vasluiului DIFICIL… Aflat in pregatiri cu echipa nationala, Gabriel Bujor, cel mai bun jucator din acest an al HC Vaslui, a facut o scurta analiza a situatiei de la echipa de club. Golgheterul Ligii Nationale in sezonul 2016-2017 a declarat ca pentru a-si…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Un important oficial al Hamas, miscarea palestiniana aflata la putere in Fasia Gaza, a avertizat joi cu privire la posibilul esec al procesului de reconciliere cu Fatah, formatiunea rivala condusa de Mahmoud Abbas si care guverneaza in Cisiordania, transmite AFP. ''Reconcilierea este in curs de a…

- Urmeaza o noua perioada de mercato incarcata pentru FCSB, iar Gigi Becali a inceput sa faca, din nou, listele penBecalitru transferuri. Miercuri seara, finantatorul vicecampioanei a dezvaluit ca exista interes din Turcia pentru Denis Alibec, planul pe care-l are cu eventualii bani castigati de pe…

- In zilele de duminica 24 decembrie, luni 25 decembrie si marti 26 decembrie 2017 prima si a doua zi de Craciun si in ziua premergatoare , potrivit prevederilor HG nr. 1777 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane,…

- Avertisment uluitor la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Consultantul politic, Cozmin Gușa, a dezvaluit ca Liviu Dragnea este pe punctul de a fi „decapitat”. Acesta a precizat ca sunt parlamentari care susțin ca șeful PSD nu mai vrea dezincriminarea abuzului in serviciu.

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de viscol pentru zonele de munte ale judetelor Vrancea, Bacau, Neamt si Suceava, valabila pana la ora 17:00. Conform...

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a avertizat, marti, ca lumea pierde lupta împotriva schimbarilor climatice, adaugând ca liderii mondiali nu iau suficiente masuri pentru contracararea efectelor încalzirii globale, informeaza site-ul

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, in aceasta dimineața, o atenționare de fenomene meteorologice periculoase valabila pentru județele Bihor, Timiș, Arad și Caraș-Severin. Astfel, intre orele 08.00 – 14.00, vestul țarii se afla sub cod galben de vreme rea. “Fenomene avertizate: intensificari…

- Oana Dascalescu este unul dintre cei 5 ofițeri din cadrul Poliției Neamț, avansați inainte de termen, de Ziua Naționala. Pe 1 decembrie, a devenit subcomisar, iar saptamana viitoare are de susținut examenul pentru ocuparea funcției de șef al Biroului Control Intern. Este acea structura care se ocupa…

- Avertisment extrem de dur al medicilor si semnal de alarma tras de catre acestia. Acestea sunt simptomele cancerului la san pe care le ignora foarte multe femei. Cancerul de san este o boala teribila care afecteaza milioane de femei in intreaga lume. De aceea, este foarte important sa stii care sunt…

- Pragul de 6 lei/litru carburant risca sa fie depașit în preajma Sarbatorilor de iarna, atât din cauza creșterii constante a cotațiilor barilului cât și din cauza apetitului furnizorilor pentru scumpiri fix în perioada

- CFR Calatori intentioneaza sa contracteze servicii de consultanta pentru elaboarea unui studiu de fezabilitate in vederea achizitiei de material rulant pentru ruta Bucuresti-Constanta. In urmatorii 10 ani, aproximativ 40% din parcul de vagoane existent va indeplini conditiile de casare.

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta.

- Conf. dr. Dana Tomescu trage un semnal de alarma asupra faptului ca ciupercile de padure au suferit modificari radicale, cele comestibile fiind din ce în ce mai greu de separat de cele otravitoare. ”Vreau sa atrag atenția asupra unor lucruri. Sezoanele ploioase sunt…

- Soferii care se deplaseaza luni dimineata pe autostrazile A2 Bucuresti-Constanta si A4 Ovidiu — Agigea sunt sfatuiti de politisti sa circule prudent deoarece vizibilitatea este scazuta. Ceata densa pune traficul in pericol pe mai multe artere din tara.

- Conform raportului anual de tara al celebrei agentie de evaluare financiara Moody’s, cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, noteaza...

- Meteorologii au emis, vineri seara, o avertizare cod galben de ceata pentru 17 judete din intreaga tara, fiind anuntata scaderea vizibilitatii in unele locuri si sub 50 de kilometri la ora. Pe autostrada Bucuresti – Pitesti, pe Autostrada Soarelui si pe A3, dar si pe drumuri nationale din mai multe…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie si, in consecinta, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii pentru a-si corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in…

- Cartofii care sunt prea prajiți pot aduce prejudicii grave asupra organismului, atrag atenția oamenii de știința. Pericolul nu se afla doar in cartofi, ci in toate alimentele care au un conținut ridicat de amidon, susțin specialiștii intr-un studiu efectuat recent.

- Economia germana duduie si trage dupa ea intreaga economie europeana, insa majoritatea germanilor nu gusta portii prea mari din prosperitatea astfel creata. Multora le revin portii prea mici, scrie Deutsche Welle, citat de Ziarul Financiar. Potrivit fundatiei sustinute de sindicate Hans-Bockler-Stiftung,…

- Fostul ministru al Justitiei Raluca Pruna afirma ironic, pe Facebook, ca de mâine se va spune ca 21 de milioane de euro este un prag rezonabil pentru abuzul în serviciu, facând referire la prejudiciul din dosarul în care a fost

- Directorul general ANPC, Paul Anghel, îi avertizeaza pe consumatorii români sa citeasca foarte atent etichetele citricelor pe care le cumpara, pentru ca unele sunt conservate cu Imazalil, o substanta interzisa de legislatia UE.„Cititi cu atentie eticheta produselor…

- Anunțul facut de Comisia Europeana, in care se preciza ca a majorat prognozele de creștere a economiei Romaniei de la 4,3% la 5,7%, dar și pentru 2018, de la 3,7% la 4,4%, a starnit reacția lui Mihai Tudose.

- Decizia Guvernului de a aproba Ordonanța de Urgența care aduce modificari Codului Fiscal marcheaza o schimbare de paradigma geopolitica pentru Romania, a declarat Cozmin Gușa, la Realitatea TV. Consultantul politic a explicat și consecințele pe care masurile fiscale le vor avea asupra companiilor…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada Soarelui la KM 170, in apropiere de Cernavoda. Potrivit Politiei Autostrazi, in accident au fost implicate trei autoturisme, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in mers. Evenimentul rutier a avut loc pe sensul Bucuresti Constanta, pe Calea…

- Revolutia fiscala anuntata cu mare tam-tam de premierul Mihai Tudore, dar apoi amanata, nu a ramas fara replica si controverse. Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii cere ”stoparea aventurii economice in care tripleta Dragnea -Vilcov-Misa”.…

- România ar putea încheia în luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se încadra în deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat sâmbata, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila.

- Cel puțin un sfert din populația Romaniei este afectata de obezitate, a declarat miercuri, in cadrul Conferinței Dieteticienilor "Obezitatea la copil - actualitați, implicații și perspective de prevenție și tratament", prodecanul Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) din Targu Mureș, conferențiar…

- Secretarul General al NATO avertizeaza ca Europa se afla în raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce înseamna ca statele membre NATO se afla în pericol. „Europa a intrat în raza de actiune a rachetelor nord-coreene, iar statele membre NATO sunt deja…

- Zapada și viscol la munte. CNAIR inchide Transfagarașanul Drumul National 7 C – Transfagarasan se inchide de sambata, cu trei zile inainte de termen, deoarece circulatia rutiera este impracticabila. Potrivit unui comunicat al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, de sâmbata,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane avertizeaza ca sambata dimineata se circula in conditii de ploaie torentiala pe A2 Bucuresti-Constanta, iar in unele zone s-a acumulat apa pe sosea.

- Obiectivele bugetare pe termen mediu, abreviate MTO, i-au pus in dificultate in 2014 pe Victor Ponta și pe Ioana Petrescu, ministrul de Finanțe, intr-o discuție cu Traian Basescu, șef al statului la acel moment.

- Luiza Radulescu Pintilie Cunosc bine glasul rotilor de tren. Si pe cel din vremurile in care nu numai ca se spunea, dar se si dovedea ca a doua armata a tarii era CFR-ul si pe cel din ultimii ani, cand recordurile intarzierilor au cazut cu viteze… supersonice. Asa ca astept cu nerabdare ca actualul…

- Plenul Senatului a adoptat marti, cu unanimitate de voturi, initiativa legislativa privind combaterea ambroziei. Actul normativ prevede amenzi cuprinse intre 750 de lei si 5.000 de lei pentru proprietarii de terenuri persoane fizice si intre 5.000 de lei si 20.000 de lei pentru proprietarii persoane…