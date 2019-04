Stiri pe aceeasi tema

- In Venezuela, al patrulea mare producator de petrol, apa a devenit mult mai cautata decat aurul negru, in urma avariei de distribuție de energie electrica care a afectat 70% din țara. Nicolas Maduro a afirmat ca Statele Unite ale Americii se fac vinovate de aceste evenimente succesive. Zilele trecute…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Juan Guaido a cerut luni intregii populatii din Venezuela sa manifesteze din nou la Caracas si pretutindeni, marti, la ora locala 15.00, impotriva penei de electricitate care afecteaza tara de joia trecuta. ''Maine, la ora 15.00, intreaga Venezuela in strada'', a afirmat Guaido in fata Adunarii Nationale…

- Președintele de la Caracas, Nicolas Maduro, a sugerat ca liderul opoziției din Venezuela, Juan Guaido, ar putea fi arestat in momentul intoarcerii din vizita in Columbia, informeaza agenția de știri Dpa preluate de mediafax. "Nu poate ca pur și simplu sa vina și sa plece. Va trebui sa fie…

- Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare la garantiile pe care le-ar putea oferi privind plata datoriilor Venezuelei catre Rusia si China. Marti, Serghei Storceak, adjunct al ministrului de finante al Rusiei, apreciase ca Venezuela va avea probleme cu plata datoriei externe, dupa…

- Nicolas Maduro a spus, luni, ca va da in judecata SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva grupului petrolier venezuelean PDVSA, acuzandu-l ca este "un vehicul al coruptiei". "Am dat instructiuni precise presedintelui PDVSA pentru a angaja actiuni politice, legale in tribunalele…

- Trezoreria Statelor Unite a anunțat vineri ca lucreaza la înasprirea masurilor financiare asupra lui Nicolas Maduro, în sprijinirea eforturilor de a transfera controlul activelor guvernului catre liderul opoziției, Juan Guaido, relateaza Reuters. Declarația Departamentului de Trezorerie…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, transmite AFP, conform agerpres.ro. …