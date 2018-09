Stiri pe aceeasi tema

- Fiica cea mare a lui Adrian Minune, Carmen, a anunțat ca s-a desparțit de iubitul ei, dupa o relație de doi ani cu regizorul Bogdan Daragiu. Anunțul a fost facut pe contul de socializare a lui Carmen.

- Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, potrivit Agerpres. "Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar…

- O sportiva britanica medaliata olimpic, socotita drept o tanara speranța pentru Jocurile Olimpice de iarna din 2022, a decedat in condiții misterioase chiar in ziua in care a implinit 18 ani. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp de comitetul olimpic britanic. VEZI FOTO MAI JOS Mesajul tatalui…

- Nou scandal acasa la Florin Salam. Roxana Dobre ar fi plecat, din nou, din locuinta cantaretului de manele, asa cum s-a intamplat si in urma cu aproape noua luni. Conform informatiilor obtinute, in exclusivitate, de www.spynews.ro, bruneta nu ar mai fi acum acasa la Florin Salam.

- Mirabela Dauer a recunoscut ca beneficiile pe care aceștia le urmareau in majoritatea cazurilor erau de imagine. Mirabela Dauer a revenit in forta dupa extirparea rinichiului. Cat incaseaza acum interpreta pentru un concert "Cred ca m-am invatat minte... Eu iubesc foarte tare oamenii.…

- Zvonurile despre retragerea din muzica a lui Florin Salam au șocant fanii! Un apropiat al manelistului a dat aceasta veste neașteptata. Nu este prima data cand apar afirmații referitoare la retragerea din lumina reflectoarelor a manelistului.

- Zvonurile despre retragerea din muzica a lui Florin Salam au șocant fanii! Un apropiat al manelistului a dat aceasta veste neașteptata. Nu este prima data cand apar afirmații referitoare la retragerea din lumina reflectoarelor a manelistului.

- Medicii au facut ANUNTUL TRIST… Din pacate, e adevarat: da, este vorba de indragita Andreea Marin… (FOTO) Andreea Marin a fost nevoita sa ceara de urgenta ajutor medical. Fosta prezentatoare TV a ajuns la spital in urma cu cateva zile si nu a fost deloc fericita dupa ce a aflat rezultatele de la analizele…