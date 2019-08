Stiri pe aceeasi tema

- Alerta dupa ce politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 15 ani, din Timișoara. ”La data de 03 august a.c., Tunsu Andreea ar fi plecat de la domiciliul sau din Timișoara, iar pana in prezent nu a mai revenit. Semnalmente: inalțime 1.70 m, constituție…

- Oamenii legii cauta o fata de 14 ani, care a plecat de acasa acum doua zile, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de ea. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie.

- O noua disparitie in Romania! Marcu Maria Cristina, o adolescenta de 14 ani, este cautata de politisti. Oamenii legii cauta o adolescenta de 14 ani, care a plecat de acasa si nu a mai revenit, stabilindu-se ca, in noaptea de duminica spre luni, a dormit la o vecina, iar apoi a plecat intr-o directie…

- Norica Nicolae, președintele Consiliului național al ALDE, acuza Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) de "complicitate morala la crima" in cazul fetelor disparute din Caracal. Astfel, Nicolai considera ca cei din conducerea instituției trebuie sa-și dea demisia.Citește și: STS, explicații…

- Suspectul de 77 de ani din Caracal a fost dus la audieri, dupa ce intr-un butoi in imobilul in care statea au fost gasite ramașițe umane și bijuterii. Fata disparuta cu o zi in urma apucase sa sune la 112, dar STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite."A fost un apel de ...

- Ipoteza șocanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, polițiștii au gasit ramașite umane acasa la un mecani auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.

- O tanara de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, este data disparuta de 24 de oare, iar politia, parintii si prietenii fac toate eforturile pentru a o gasi. Nu a mai dat nici un semn, iar telefonul il are stins.

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore in varsta de 12 ani, disparuta de pe raza comunei Saravale. „Politistii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizati despre disparitia unei minore, de 12 ani, din comuna Saravale. La data…