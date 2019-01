E stirea trista a zilei in Romania! Gabriela a murit in accident! Cine este ea

Stiri pe aceeasi tema

- Prietenilor nu le vine sa creada ca Gabi Ripan, tanara de doar 20 de ani, a murit in tragicul accident din Cluj. Gabi era studenta si locuia in Cluj, acolo unde se mutase din Suceava pentru a merge la facultatea dorita, Management.

- Un barbat de 72 de ani din Jimbolia, județul Timiș, a murit dupa ce a cazut intr-o groapa de șase metri sapata pentru introducerea canalizarii in oraș. S-a intamplat pe 22 noiembrie, seara. Omul plecase cu bicicleta sa cumpere mancare pentru pisici. Dupa o ora și jumatate, a fost gasit inecat. Fiica…

- Accidentul s-a petrecut pe cel mai periculos drum din Cluj, in localitatea Floresti. Un sofer de 23 de ani a izbit in plin un barbat de 53 ani care traversa strada in fuga. Pe imagini se vede cum pietonul apuca sa sara inainte de a fi izbit de masina. A ajuns pe capota masinii, dar a scapat…

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței informeaza mediafaxSurse judiciare au declarat,…

- Accidentul s-a petrecut miercuri la pranz, martorii spunand ca in urma impactului puternic femeia a fost proiectata prin aer cateva zeci de metri. Aceasta a suferit leziuni foarte grave, fiind gasita de echipajul ambulantei in stare de inconstienta. Ulterior, in ciuda eforturilor medicilor, femeie…

- O intreaga familie a fost spulberata de un șofer beat in urma unui grav accident de circulație produs miercuri dimineața pe centura de ocolire a municipiului Drobeta Turnu-Severin cu satul Cerneti. Tatal a murit, iar fiica și nepoțica acestuia, de doar șapte luni, au fost transportate in stare grava…

- Accident teribil in localitatea Slatina din judetul Suceava, unde un bEiat de 17 ani a murit pe loc, dupE ce maxina in care se afla a ajuns intre un stalp xi un gard. Accidentul a avut loc sambEtE, la ora 11.30, potrivit presei locale.

- 15 septembrie a fost Zi de Curațenie Naționala in Romania. Romanii si-au pus manusile, au luat saci si au participat la “Let`s Do It, Romania!”, cea mai mare mobilizare de voluntari din tara, cu scopul de a strange deseurile din arealele naturale. Numaratoarea finala arata ca 365 212 de voluntari au…