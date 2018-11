Stiri pe aceeasi tema

- Agresorul se numeste Marius Valentin Parfenie, are 20 de ani si nu are nicio ocupatie. El este cunoscut ca fiind o persoana turbulenta, predispusa la scandaluri. Exista suspiciunea ca ar fi fost drogat in momentul atacului.

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total zece persoane, intre care doi copii. Agresorul nu a fost ranit.

