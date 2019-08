E sigur: clopoţelul va suna pe 9 septembrie ■ elevii se vor intoarce in banci luni, 9 septembrie ■ semestrul I are 15 saptamini, iar semestrul II, 20 de saptamini ■ Elevii vor revenit din vacanta pe 9 septembrie, conform calendarului stabilit, iar aminarea inceputului anului scolar cu o saptamina nu mai este luata in calcul. Este anuntul recent al Ministerului Educatiei Nationale […] Articolul E sigur: clopotelul va suna pe 9 septembrie apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

