Stiri pe aceeasi tema

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste opt ani de experienta in consilierea personala, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor din…

- Melinda Ordog a fost trimisa in judecata pentru complicitate la luare de mita. Ar fi negociat cu Ioan Adam o mita de 50.000 de lei pe care sotul ei judecator ar fi primit-o ca sa dea o sentinta privind o retrocedare ilegala de terenuri, retrocedare care face obiectul unui alt dosar penal in care sunt…

- Baiețelul Antoniei și al lui Alex Velea a implinit 3 ani, iar parinții lui i-au transmis la mulți ani, in mediul virtual. Dominic s-a facut baiat mare. Cei doi artiști au postat pe retelele de socializare fotografii cu fiul lor, Dominic, care astazi a implinit frumoasa varsta de trei ani. Dominic a…

- Roxana Dobre a decis sa faca lumina in ceea ce privește relația sa cu manelistul Florin Salam. Despre Roxana Dobre și Florin Salam s-au spus foarte multe lucruri in ultima vreme. Roxana Dobre l-ar fi parasit pe partenerul ei de viața pentru fostul iubit și chiar ar fi fugit de acasa cu jumatate de milion…

- Cele doua persoane decedate in accidentul teribil produs sambata pe traseul Chișinau-Leușeni, langa localitatea Stejareni, sunt soții Pavalachi din Chișinau. Femeia, Olga Pavalachi, era procuror in cadrul Procuraturii Chișinau, iar soțul ei activa in calitate de șef de secție la „Chișinau Gaz” SRL.…

- Carolyne Beauty Center este noua destinație a doamnelor și domnișoarelor din Bistrița care vor sa arate impecabil in fiecare zi și sa straluceasca de-a dreptul la evenimentele importante din viața lor. Salonul a fost inaugurat in prezența cantareței Antonia și se pare ca se va intoarce curand aici,…

- Cu ocazia zilei de naștere a micuțului Akim, baiețelul cel mic al Antoniei și al lui Alex Velea, care astazi a implinit 1 an, artista a dorit sa imparta cu prietenii sai virtuali cateva momente unice. Indragita cantareața a publicat pe Instagram cateva fotografii din intimitatea cuplului, mai exact…

- Oana Zavoranu a dezvaluit pozele de la cununia religioasa cu Alex Ashraf la mai bine de jumatate de an de la ziua cea mare. Bruneta le-a oferit prietenilor tabloul complet al zilei in care si-a intors fata catre Dumnezeu si a acceptat sa-i jure credinta vesnica barbatului pe care-l considera jumatatea…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a semnat scrisoarea de invitatie adresata lui Trump, precizand ca "noul an va aduce ocazia de a face bilantul privind progresele realizate, dar si de a prezenta eforturile ce raman de facut pentru poporul american". Starea Uniunii este un…

- O tânara de 21 de ani din Uruguay a fost victima batailor crunte aplicate de soțul sau de fiecare data când primea un like pe Facebook. Barbatul era cel care îi administra conturile și punea pe acestea fotografii cu fata. Totuși, atunci când primea vreo apreciere…

- O femeie de 57 de ani și-a mințit timp de 28 de ani cunoscuții, rudele și chiar soțul ca este nevazatoare. Carmen Jimenez a mimat aproape perfect pentru foarte mulți ani ca in urma unui accident, a ramas oarba. Femeia din Madrid a marturisit recent ca totul a fost o minciuna, alegand sa pretinda ca…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate București, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. – S.T. București au efectuat 10 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproape 4,5 milioane de lei unei instituții de creditare, de la care ...

- Operatiunea antiterorista este in desfasurare, dar deocamdata nu sunt asteptate arestari suplimentare, a precizat politia din statul Victoria. Barbatul retinut urmeaza sa apara in fata instantei. "Acuzatiile sunt ca barbatul retinut a fost implicat in pregatirile pentru un act terorist in…

- Familia Cristinei Stamate este reprezentata in special de prieteni. Tot ei au chemat ambulanta. A fost adusa la spital de un echipaj SMURD. Surse medicale spun ca actrita era inconstienta, deshidratata, cu hipertensiune. Suferea de mai multe afectiuni si era internata la Sectia de Terapie Intensiva…

- Atalanta a castigat cu un incredibil 5-1 pe terenul lui Everton in etapa a V-a din Grupa E a Europa League si s-a calificat in 16-imile de finala. Cu 11 puncte, italienii sunt lideri inaintea ultimei etape, avand un golaveraj superior francezilor de la Lyon care in aceasta runda au trecut cu 4-0 de…

- O timișeanca abia intoarsa de la munca din strainatate a suferit un șoc uriaș in momentul in care a intrat in curtea casei ei de la Dudeștii Vechi. In fața ochilor i s-a infațișat o imagine de coșmar: soțul ei se spanzurase de bolta de la vie.

- Magda Vasiliu, jurnalista care trece prin momente dificile, dupa ce fiul ei, in varsta de opt ani a fost diagnosticat cu cancer, a facut public un mesaj sfasietor. Magda Vasiliu n-a mai scris despre cazurile revoltatoare din tara noastra, insa aceasta si-a strigat durerea pe contul personal de socializare,…

- Aceasta este povestea lui Kelly, o femeie de 29 de ani din Anglia. Ea banuia de mai mult timp ca sotul o însala. Barbatul ei devenise tot mai distant si îsi stergea mereu mesajele din telefon, precum si ultimele apeluri efectuate.

- De cele mai multe ori, ne dorim sa ne intalnim jumatatea perfecta, adica persoana alaturi de care ne simtim in largul nostru, cu care suntem in compatibilitate perfecta. Se pare ca unora le este harazit sa fie impreuna.

- Antwerp, echipa antrenata de Ladislau Boloni, a obtinut o noua victorie in campionatul Belgiei, 1-0 pe terenul celor de la Eupen, in etapa 15-a. Formatia belgiana se afla pe locul 5 in clasament, cu 23 de puncte, fapt care este de laudat avand in vedere ca este nou promovata. Singurul…

- Barbatul a reușit sa faca rost de dovada ca a muncit intr-o fabrica de tutun prin anii 50. El a cerut recalcularea pensiei și a primit bani in plus. Barbatul a fost nevoit sa restituie banii pe motiv ca a depus contestație prea tarziu. La cei 76 de ani și peste 36 de ani munciți in condiții…

- Heidi Hepworth in varsta de 44 de ani era casatorita cu Andy, barbatul care ii era sot de mai bine de 23 de ani. Pana intr-o zi, cand Heidi a cunoscut un tanar pe internet, de care s-a indragostit fulgerator. Nu a stat prea mult pe ganduri si a plecat cu barbatul de 30 de ani. Heidi a luat primul…

- O tanara a povestit A pe Facebook faptul ca a fost violata. A Un preot i-a vazut postarea si a dat un raspuns care a revoltat o tara intreaga. Potrivit metro.co.uk , Lorenzo Guidotti, un preot paroh din Bologna, a reusit sa isi atraga antipatia enoriasilor sai si nu numai.

- Sotul fostei politiste Melania Renghea, împreuna cu care aceasta are trei copii minori, a fost gasit spânzurat în curtea locuintei din comuna Curtisoara, joi dupa-amiaza, de catre membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare.

- Claudia Patrascanu a dezvaluit in premiera detalii despre relatia cu sotul ei si cum a reusit sa il ''imblanzeasca'' pe cel care cu cativa ani in urma era un mare cuceritor. Aceasta si Gabi Badalau au in prezent doi copii,Gabriel si Nicolas Mihail.

- Ai observat ca atunci când intri în anumite locuințe simți aproape imediat o energie pozitiva, o atmosfera deschisa și calda și parca te simți instantaneu mai bine? Poți imprima și casei tale același spirit, daca pui în aplicare aceste trucuri foarte simple. Principiile…

- Dan Negru, weekend la Timișoara. Prezentatorul tv și-a facut un selfie și a postat imaginea pe contul de socializare. Alaturi de fotografie, acesta a scris și un mesaj. Dan Negru a mers in acest weekenn la Timișoara, orașul natal. Prezentatorul tv merge acasa ori de cate ori are puțin timp liber. Dan…

- Prima reacție a Andrei dupa ce soțul ei a cazut pe scari cu fetița in brațe. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Catalin Maruța a dezvaluit in cadrul emisiunii de la Pro tv, ca intr-un moment de neatenție a cazut cu fetița lui pe scari…

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, de pe Aeroportul International Timisoara spre Bucuresti s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare. „In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca li se va termina cherosenu”,…

- In luna aprilie, actrița din ”Bevely Hills, 90210” a anunțat ca boala crunta cu care s-a luptat mai bine de un an a intrat in remisie și ca are mari șanse la insanatoșire. Iar fotografiile din prezent ne-o arata deja mult mai bine! Alaturi de soțul ei Și-a pierdut parul și a slabit destul de mult pe…

- Georgiana Ciobanu, soția polițistului anticorupție acuzat ca și-a batut nevasta, a marturisit, in exclusivitate pentru Libertatea, motivele care au stat la baza scandalurilor dintre cei doi. Femeia spune ca a suportat multe din partea ofițerului MAI, Niculae Ciobanu , cel care a umilit-o in ultimul…

- Moartea copilului este cea mai grea durere pentru un parinte. Din nefericire, se intampla si astfel de nenorociri in lumea in care traim. Un tata indoliat a vrut sa-si impartaseasca povestea cu alti parinti.

- Unul dintre cei mai apreciati entomuzicologi si psihologi din prima jumatate a secolului XX, Constantin A. Ionescu este autorul unei lucrari unicat in lume, intitulata Istoria psihologiei muzicale. O lucrare ce se gaseste la loc de referinta in zeci de mari biblioteci din intreaga lume.

- Președintele american Donald Trump ar fi comis o noua gafa de proporții. Sau cel puțin așa susține Senatoarea democrata Frederica Wilson, care a declarat marți seara ca era de fața in momentul in care Trump i-a telefonat familiei sergentului La David Johnson, unul dintre cei patrul soldați uciși intr-o…

- Antonia si Alex Velea formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton. Cei doi se bucura din plin de copii si sunt foarte mandri de familia lor. Cantareata a facut dezvaluiri despre relatia pe care o are cu sotul ei, dar si despre piercingurile din sfarc.

- Victor Ponta trebuie sa ii plateasca daune morale de 10.000 de lei lui Lucian Isar, sotul Alinei Gorghiu, au decis magistratii Tribunalului Bucuresti,dupa ce fostul premier a spus ca in perioada in care era ministru pentru mediul de afaceri si IMM-uri Lucian Isar ar fi vrut sa ceara mita de la o companie…

- Liviu Varciu este in culmea fericirii de cand a devenit tatic pentru a doua oara, iar in urma cu putin timp a facut anuntul despre micuta Maria Anastasia. Astfel, el a facut publica o fotografie cu fiica lui si le-a dezvaluit fanilor sai ca aceasta are prima sedinta foto. „Avem sedinta foto! Multumesc,…

- Giulia Anghelescu iese rar la shopping, iar atunci cand iși face apariția in magazine este in compania lui Vlad, soțul ei. Culmea, el este cel care o convinge sa ii fie alaturi. Deși majoritatea femeilor adora sa pierda vremea prin magazine și sa iși achiziționeze fel de fel de obiecte, Giulia reprezinta…

- Cu o vastAƒ pregAƒtire A®n domeniul AYtiinAelor spirituale AYi cu peste 8 ani experienAAƒ A®n consilierea personalAƒ a oamenilor, Barbara BAƒcAƒuanu este formator AYi astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membrAƒ a AsociaAiei…

- În 2014, sotul Meshei, Tyrone, plecase din tara. La acea vreme, femeia era însarcinata cu cel de-al doilea copil. Ambii erau constienti de faptul ca Mesha putea sa intre în travaliu în timp ce sotul ei era plecat.

- Luiza Radulescu Pintilie Astazi, cand implineste 91 de ani, ploiesteanul Mircea Florescu se poate bucura ca, intre darurile pe care i le-a facut viata, este si acela de a putea privi, cu propriii ochi, un arc de timp pe care l-a deschis acum sapte decenii, asezand , constiincios, intr-un caiet cu schite,…

- Nicoleta Guța s-a casatorit in secret cu barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai multa vreme. Ionica Bangala și-a schimbat statusul pe contul de socializare și a scris ca s-a casatorit cu Nicoleta Guța. Nicoleta Guța s-a casatorit cu Ionica Cei doi au facut și un selfie,…