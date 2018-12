E sarbatoare mare la Hollywood! Regizorul Quentin Tarantino s-a insurat pentru prima oara, la 55 de ani! Iubita lui e cu 20 de ani mai tinerica!

Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre Victor Slav si Bianca Dragusanu a fost atat de puternica si mediatizata, incat una dintre fanele cuplului i-a marturisit lui Victor Slav ca i-a visat pe cei doi impreuna. Lucrul acesta este surprinzator, mai ales ca cei doi s-au despartit de ceva timp. „Azi-noapte am avut un vis ciudat:…

- Senatorul de Buzau Lucian Romascanu, presedintele delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, a condus delegatia romana la misiunea de monitorizare a alegerilor ”mid-term” din Statele Unite ale Americii. Aceste alegeri, care au…

- Turneul mondial care va dura 27 de zile incepe la Praga pe data de 5 mai, ajunge in Marea Britanie pe 26 mai și apoi va ajunge in Statele Unite ale Americii. Fanii se pregatesc și spera sa o auda pe cantareața interpretand cateva dintre cele mai mari hituri ale sale, cum ar fi “Thank... Read More Post-ul…

- Elon Musk și iubita lui, Grimes, au uimit intreaga lume ieri, pe 15 octombrie, cand au fost vazuți impreuna pentru prima data in cateva luni. Așadar, cine este Grimes și cum și-au inceput cei doi relația? Cine este iubita lui Elon Musk și cum a inceput relația celor doi? Cuplul nu a mai fost surprins…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) continua procesul de consolidare a reprezentarii externe și anunța cooptarea domnului Ilan Laufer in cadrul CNMR in funcția de vicepreședinte pentru relația cu Statele Unite ale Americii.CNMR acorda o atenție sporita parteneriatelor strategice…

- Agentia de presa Bloomberg a publicat, recent, un indice privind eficienta sistemelor medicale din lume. Pe baza acestui indice, Bloomberg a alcatuit un clasament al statelor in functie de trei criterii: speranta de viata, alocarile pentru sistemul de sanatate, ca proportie din produsul intern brut,…