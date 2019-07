E prima oară când închiriezi? 7 lucruri pe care trebuie să le știi Daca vrei sa te muți din casa parinților tai și nu iți permiți deocamdata o locuința proprie, inchirierea unui apartament este soluția optima. Un job bun, multa ambiție și puțina disciplina financiara te vor ajuta sa devii foarte repede chiriaș. Cu toate ca lucrurile sunt aparent simple, intregul proces de inchiriere al unui apartament nu este lipsit de probleme. Gasirea unui imobil perfect ar putea fi o sarcina descurajanta, mai ales daca este prima experiența de acest gen. Cererea și oferta nu coincid intotdeauna, așa ca trebuie luate in considerare cateva aspecte importante ca sa nu ajungi… Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara intr-un apartament din sectorul Buiucani al Capitalei. Vecinii au alertat pompierii dupa ce au simtit miros de fum.Cel mai probabil, proprietarul a adormit si a uitat o cratita pe aragazul pornit.

- Cota parte de 3/8 din Apartament cu suprafata utila masurata de 54,03 mp, compus din 2 camere, dependințe și cu 19/360 mp teren, inscris in CF nr. The post Anunț licitație – cota parte apartament Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii constanteni intervin in aceste momente pentru a lichida un incendiu ce se manifesta la un apartament situat pe strada Intrarea Maior Sofran. La fata locului intervine 10 pompieri cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B din cadrul Detasamentului Fripis.Potrivit ISU Constanta,…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 au identificat un barbat, in varsta de 31 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de tentativa de furt calificat. Astfel, in urma cercetarilor, in noaptea de 9 10 mai a.c., barbatul in cauza ar fi incercat sa intre prin efractie intr un apartament din municipiul Constanta,…

- Ce trebuie sa știți daca ați procurat apartament intr-un bloc locativ aflat in construcție / Potrivit șefului Direcției Control Produse Industriale și Servicii din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Ivan Mateescu, în cazul în care o persoana a procurat…

- Toata lumea are plante de apartament. Unele au rol decorativ, iar altele chiar au proprietati miraculoase. Citeste mai jos ce plante de apartament sunt potrivite zodiei tale. Nu trebuie sa-ti lipseasca din casa. BERBEC – Plante suculente Aceste plante sunt foarte rezistente si capabile sa creasca…

- Cererea de recurs in casație depusa de condamnatii Istvan Beke și Zoltan Szocs a fost respinsa, marti, de Inalta Curte de Casație și Justiție a Romaniei (ICCJR). Sentința de marți a ICCJ este definitiva. In motivarea sentintei judecatorii au facut referire la lipsa de temei a cerereii de recurs in casație.…

- Șeful democrat al unei puternice comisii din Camera Reprezentanților a cerut Fiscului american declarațiile fiscale depuse în ultimii șase ani de persoana fizica Donald Trump și de companiile sale, transmite Reuters. Aceasta mutare, așteptata de mult, va duce probabil la o îndelungata lupta…