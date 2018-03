Stiri pe aceeasi tema

- Conform The Guardian, Ibrahimovic ar urma sa ajunga in MLS, la echipa LA Galaxy, pentru care a jucat, in trecut, si fostul international englez David Beckham. Atacantul suedez a jucat pentru United in ultimul an si jumatate, echipa pentru care a inscris 29 de goluri, in 53 de meciuri. In acest sezon,…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- MANCHESTER UNITED - SEVILLA LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM PROTV LOOK - VIDEO. United va intalni marti, pe Old Trafford, echipa spaniola Sevilla in returul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, de la 21:45. Cele doua formatii au remizat in tur, 0-0. Atacantul francez…

- Casa care se construieste in maximum 24 de ore a fost prezentata oficial de o companie din Statele Unite, scrie digi24.ro.Este vorba despre o locuinta imprimata 3D, realizata din ciment si polimeri care ii ofera soliditate si izolatie termica.

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Scribblenauts Showdown a fost lansat in Statele Unite pe PlayStation 4, Xbox One și Switch, iar Warner Bros. Interactive Entertainment ne ofera trailer-ul oficial de lansare: In Europa va sosi la sfarșitul saptamanii, iar jocul abunda de mini-games plus noul mod Showdown in care 4…

- Jose Mourinho a lasat clar de ințeles ca Zlatan Ibrahimovic, accidentat la un genunchi in mare parte a sezonului, o va parasi pe Manchester United la finalul acestui sezon. ''In ceea ce-l priveste pe Zlatan, noi credem ca acesta este ultimul sau sezon la Manchester United'', a declarat tehnicianul portughez,…

- Internationalul belgian Romelu Lukaku, atacantul echipei engleze de fotbal Manchester United, este prima vedeta din Premier League care a semnat cu Roc Nation Sports, biroul de management al superstarului muzicii rap Jay-Z, informeaza presa din Belgia. Lukaku s-a deplasat in Statele Unite, la inceputul…

- PSG a obținut a doua victorie in trei zile cu 3-0 in fața lui Olympique Marseille, insa Kylian Mbappe e și el in pericol pentru returul cu Real Madrid, marți, 21:45. Atacantul francez a ieșit dupa prima repriza cu o leziune la glezna dreapta. Nu mai e niciun dubiu. Accidentat duminica, la 3-0 cu Marseille…

- Atacantul lui Manchester United, Romelu Lukaku, a propus desfasurarea unui meci anual intre vedetele din Premier League, dupa modelul celui organizat in campionatul profesionist nord-american de baschet (NBA). Propunerea a fost facuta de Lukaku intr-o postare pe contul personal de twitter. Potrivit…

- Uniunea Europeana si Statele Unite ar trebui sa-si asume responsabilitatea pentru solutionarea crizei migratiei, declansata de ingerintele lor in afacerile interne ale unor tari din Orientul Mijlociu si Africa de Nord, a declarat Serghei Gavrilov, deputat in Duma de Stat, relateaza agentia TASS. Gavrilov,…

- Atacantul echipei Bayern Munchen, Robert Lewandowski, s-a despartit de impresarul Cezary Kucharski, cu care a colaborat in ultimii zece ani, si l-a angajat pe Pini Zahavi, agentul care a intermediat transferul lui Neymar de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain, informeaza Marca. Presa…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Azdren Llullaku, 29 de ani, fost jucator la Astana, Gaz Metan și CSM Poli Iași, a semnat un contract cu echipa din Serie B Virtus Entella. Atacantul albanez mai era dorit de echipe din Kazakhstan și Rusia, dar a ales Italia. In prezența impresarului sau, Alessandro Pezzoli, internaționalul albanez a…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Atacantul echipei Manchester United, Alexis Sanchez, a fost de acord cu o pedeapa de 16 luni de închisoare pentru a evita un proces în care este acuzat de evaziune fiscala de un milion de euro, în perioada în care evolua pentru FC Barcelona.

- LIVERPOOL - TOTTENHAM LIVE in Premier League. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. FC Liverpool intalnește Tottenham Hotspur in cel mai tare meci al etapei a 26-a din Premier League. Partida nu este transmisa de EUROSPORT, dar poate fi vazuta LIVE VIDEO pe Telekom Sport. Meciul se joaca de la ora…

- Atacantul francez, Olivier Giroud, este oficial noul jucator al lui Chelsea Londra pana in vara anului 2019. In varsta 31 de ani, Giroud a fost achiziționat de Chelsea de la Arsenal Londra pentru 20 de milioane de euro. El a fost adus pentru a-l inlocui pe Michy Batshuayi, care a fost imprumutat de…

- Zlatan Ibrahimovici, la Los Angeles Galaxy. Atacantul suedez a semnat deja contractul cu formația din SUA, unde va juca din debutul noului sezon din MLS, din martie, au anuntat francezii de la L’Equipe. Potrivit sursei citate, „Ibra” si-ar fi pus semnatura pe intelegerea cu americanii inca din urma…

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin.Kira…

- Ibrahimovic este liber sa plece de la Manchester United. Mourinho și-a dat OK-ul. Manchester United nu i se va opune lui Zlatan Ibrahimovic daca fotbalistul va dori sa plece la alta formatie, a declarat luni antrenorul echipei engleze Jose Mourinho, citat de Reuters. Potrivit presei britanice, Ibrahimovic…

- Chinuit de accidentari, Zlatan Ibrahimovic a decis sa plece de la Manchester United, anunta Sport.ro.Zlatan s-a accidentat din nou dupa operatia suferita anul trecut, iar Mourinho a anuntat ca suedezul e in pragul retragerii. Totusi, Zlatan vrea sa mai joace si si-a gasit deja echipa.…

- Fosta vedeta a fotbalului englez David Beckham, care este proprietarul unei echipe din campionatul nord-american de fotbal (MLS), va face luni „un anunt important” in prezenta conducatorului MLS (Major League Soccer), Don Garber, informeaza presa locala, citata de AFP. Dupa patru ani de eforturi, Beckham…

- Dupa ratarea transferului lui Alexis Sanchez, care a semnat cu rivala Manchester United, City se reorienteaza. Ținta principala a lui Pep Guardiola pentru vara este atacantul lui Chelsea, Eden Hazard, potrivit The Mirror. Deși belgianul a spus ca vrea sa-și prelungeasca contractul cu londonezii, scadent…

- Jose Mourinho va continua inca doi ani pe banca lui Manchester United, anunța site-ul oficial al "Diavolilor". Semnarea noului contract, valabil pana in 2020 și care va avea opțiunea de extindere pentru inca un sezon, vine chiar cu o zi inaintea aniversarii tehnicianului portughez. The Special One va…

- Gao Feng, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez al Comertului, a declarat, joi, ca singura ”directie corecta” pentru relatiile comerciale sino-americane o reprezinta cooperarea, in contextul in care tensiunile dintre cele doua mari economii s-au intensificat, informeaza site-ul Reuters.

- Transferul lui Alexis Sanchez la Manchester United a fost confirmat in aceasta seara, clubul britanic postand pe contul de Instagram o fotografie cu fotbalistul in tricoul echipei antrenate de Jose Mourinho. Chilianul era in ultimul an de contract cu Arsenal și a evitat sa semneze prelungirea, așa ca…

- Alexis Sanchez (29 ani) este tot mai aproape de o plecare de la Arsenal. Atacantul chilian n-a jucat deloc in meciul de campionat cu Bournemouth, scor final 1-2. Relațiile jucatorului sud-american cu trupa lui Arsene Wenger s-au racit dupa ce Manchester United și rivala acesteia, City, și-au manifestat…

- Zlatan Ibrahimovici, atacantul lui Manchester United, a declarat pentru Canal +: "Presa continua sa ma atace, nu accepta ca sunt Ibrahimovici. Așa a fost intotdeauna in Suedia". Zlatan, nascut la Malmo, cu tata bosniac și mama croata, nu uita tratamentul la care a fost supus in Suedia. Și inca este,…

- Dupa ce l-a vandut pe George Țucudean la CFR Cluj, pentru 450.000 de euro, Viitorul a anunțat transferul unui atacant din Liga 1. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Mihai Voduț, liber de contract dupa desparțirea de FC Voluntari. Atacantul de 23 de ani a efectuat vizita medicala și a semnat pe 3 ani…

- Diego Costa a fost prezentat oficial de Atletico Madrid. Atacantul in varsta de 29 de ani a fost nevoit sa stea pe tușa jumatate de sezon dupa desparțirea de Chelsea, din cauza embargoului la transferuri impus madrilenilor.

- Manchester United a mai facut un pas gresit in Premier League, remizand cu Southampton pe Old Trafford, scor 0-0. Ghinioanele s-au tinut lant de echipa lui Jose Mourinho: Romelu Lukaku a ramas inert pe gazon dupa un duel la cap cu un adversar, iar Zlatan Ibrahimovic s-a accidentat din nou la genunchi…

- Romelu Lukaku a speriat pe toata lumea in minutul 8 al partidei dintre Manchester United și Southampton. Atacantul belgian a cazut pe gazon dupa un duel aerian cu fundașul Hoedt, iar medicii au fost obligați sa intervina de urgența pe teren. Fotbalistul de 24 de ani a fost scos de pe teren dupa 5 minute,…

- EXCLUSIV INTERVIU cu Pantelis Kapetanos. Grecul care a scris istorie la CFR traverseaza o perioada dificila Pantelis Kapetanos, fostul golgheter de la CFR și FCSB, a vorbit cu ZIUA de CLUJ despre momentele care i-au marcat cel mai mult cariera. Atacantul care i-a dat gol lui Manchester United in Champions…

- Arsenal Londra a invins-o in deplasare pe concitadina Crystal Palace, cu scorul de 3-2, joi seara, in ultimul meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Angliei. ''Tunarii'' au deschis scorul prin fundasul german Shkodran Mustafi (25), dar gazdele au egalat imediat…

- Atacantul lui Beșiktaș Istanbul, Cenk Tosun, ar putea evolua din aceasta iarna in Premier League. Potrivit postului de televiziune NTV Spor, Tosun este dorit de Everton, fiind considerat inlocuitorul perfect pentru Romelu Lukaku, plecat in vara la Manchester United. Aceeași sursa susține ca atacantul…

- Atacantul lui Liverpool, Mohamed Salah, ar putea ajunge la Real Madrid. Zinedine Zidane il considera inlocuitorul perfect pentru Gareth Bale, in cazul in care internaționalul galez va pleca in cele din urma la Manchester United. Salah i-ar fi spus deja impresarului sau ca va ramane doar un sezon la…