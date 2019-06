PNL il susține pe Mugur Isarescu la un nou mandat de șef al BNR, anunța, marți, Ludovic Orban. ”In ceea ce privește BNR, Biroul Executiv Național a decis in unanimitate susținerea pentru funcția de guvernator a domnului Mugur Isarescu. De asemenea, am dat termen pana joi colegilor mei sa-și depuna candidaturile pentru funcțiile de conducere in cadrul BNR care revin PNL.”, a spus Ludovic Orban, dupa ședința in care s-a ales noul președinte PNL București.