E oficial: Teodorovici schimba conducerea ANAF. Noul sef va fi fostul ministru Ionut Misa

Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al ANAF este fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa Ionut Misa, presedintele ANAF. Foto: Arhiva. Premierul Viorica Dancila l-a numit miercuri, 28 martie, în functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang…

- Ziaristii l-au intrebat pe Teodorovici daca propunerea de a-l numi pe Ionut Misa la conducerea Fiscului ii apartine, ministrul Finantelor a fost evaziv, marginindu-se sa raspunda: "Cand faci o propunere, ti-o asumi"

- UPDATE. Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Intrebat daca informatiile aparute in spatiul public potrivit carora…

- Dupa ce a ocupat functia de ministru al Finantelor, in guvernul precedent, cel condus de Mihai Tudose, mai nou Ionut Misa ar putea ajunge in fruntea Fiscului. Cel care l-a propus pe Misa pentru a fi numit in fruntea ANAF a fost chiar succesorul sau in fotoliul de la Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Eugen Teodorovici a precizat ca a trimis premierului Dancila propunerea sa pentru șefia ANAF. Potrivit ministrului de Finanțe, Ionuț Mișa ar urma sa preia conducerea Agenției. Eugen Teodorovici a precizat ca l-a propus pe fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, pentru funcția de șef al ANAF. Propunerea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a anuntat miercuri ca l-a propus pe Ionut Misa, fost ministru in Guvernul Tudose, in functia de presedinte al ANAF. El a inaintat propunerea premierului Viorica Dancila .

- Eugen Teodorovici confirma numirea lui Ionuț Mișa la conducerea ANAF. Fostul ministru al Finanțelor urmeaza sa preia conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala, in condițiile unor rezultatele foarte slabe privind colectarea la bugetul de stat. Ionuț Mișa a fost ministru in Guvernul Tudose…

- 24 de sefi din cadrul Fiscului au fost demisi, iar Ionut Misa, fostul ministru de Finante, urmeaza sa fie instalat in fruntea ANAF. Acestea sunt cateva dintre deciziile luate de ministrul Finantelor. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a explicat aseara la Antena 3 de ce sefii ANAF au fost tinuti…

- Masura vine la cateva zile dupa ce Eugen Teodorovici i-a ținut peste program, in birourile lor, pe angajatii Agentiei Nationale de Administrate Fiscala.Ministrul de Finanțe a subliniat aseara la Antena 3 ca cei cu functii de conducere trebuie sa fie responsabili pentru functia pe care o…

- E cutrremur la ANAF, acolo unde 24 de șefi din cadrul Fiscului au fost demiși. In același timp, Ionuț Mișa, fostul ministru de Finanțe, va fi instalat in fruntea instituției. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat aseara la Antena 3 de ce șefii ANAF au fost ținuți luni peste program.…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, afirma ca pe primele doua luni ale anului veniturile au crescut foarte mult si a fost depasit planul de incasari stabilit pentru 2018 cu 21,5%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- Veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special in ce priveste plata CAS si CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente. Daca persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este si salariata, nu va plati contributiile pe veniturile…

- „Nu poti fi serios in momentul in care dupa ceva timp spui ca ai primit o diploma la care nu ai participat. Asta face parte din discutii de club, de seara cand te duci, bei ceva la club si pe urma spui dimineata ca nu stii ce s-a intamplat. Faptul ca actuala conducere a SRI a considerat ca trebuie…

- Guvernul analizeaza, in acest scop, impactul bugetar pe care l-ar avea o majorare a cotei la 2,5%, 3% sau la 3,5%, a anunțat astazi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, scrie profit.ro. Acesta a fost prezent la lucrarile comisiei de buget-finanțe din Senat, al carei președinte a fost și care a…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri, intr o conferinta de presa, la Targoviste, ca acea expresie "formularele online se depun la etajul 2" nu era o gluma, ci era chiar o realitate, conform RomaniaTV.net. Ministrul a fost intrebat de jurnalisti daca se va investi in sistemul informatic…

- Ordonanta de urgenta (OUG) prin care sunt plafonate contributiile datorate de catre mame si persoanele aflate in concediu medical a fost aprobata de Guvern, in sedinta de joi. Astfel, indemnizatiile acestora nu vor scadea in comparatie cu cele platite pana la 1 ianuarie 2018, masurile fiind tranzitorii…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va avea, in curand, un nou sef. Indiferent cine va prelua conducerea, angajatii institutiei ar trebui sa continue sa isi faca treaba, sustine ministrul. "Curand, curand va fi o discutie…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a fost intrebat intr-o emisiune televizata daca va discuta cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii. Ministrul de Finanțe a raspuns ca va avea o discuție informala cu acesta, care poate avea loc și la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- 'Nu sunt mandatat sa ofer niciun fel de comentariu in privinta acestui subiect. Daca Guvernul Romaniei va avea ceva de spus, cu siguranta o va face si va anuntam', a declarat Nelu Barbu, intrebat de jurnalisti daca are vreun mesaj din partea premierului Viorica Dancila referitor la situatia consilierului…

- O ordonanta de urgenta publicata in decembrie anul trecut in Monitorul Oficial arata ca, incepand de anul acesta, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF) va retine ca venituri proprii un procent de 15% din sumele incasate prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare…

- "Putem gasi o formula pentru a colabora intr-o echipa. Suntem oameni de finante. Si domnul Misa este un om din sistem de foarte multi ani si fiecare are ceva de adus. Care va fi formula vom vedea in zilele urmatoare. (...) Nu am discutat nimic, nici de secretar de stat, nici de presedinte ANAF, nici…

- Soluția pentru controversatul formular 600 – a carui depunere a fost amanata – este in lucru la Ministerul de Finanțe, iar ministrul Eugen Teodorovici spera sa fie definitivata in urmatoarele zile. In noul mecanism pe care ministrul urmeaza sa i-l prezinte premierului Viorica Dancila „柞 sa vedeți ca…

- Ministrul de finanțe Eugen Orlando Teodorovici a gasit o soluție in patru pași pentru a corecta unele probleme aparute ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale, de la 1 ianuarie, de la angajat la angajator.

- Prima proba de foc pentru ministrul Finantelor, de la preluarea mandatului! Eugen Teodorovici este invitat astazi, la ora 14, sa discute cu primarii, pe tema majorarii sumelor pe care le primesc din cotele defalcate.Citeste si: ULTIMA ORA - Val de CUTREMURE, in Romania: Un nou seism PUTERNIC…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Se discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor,…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, marți dimineața, ca pregatește o Ordonanța de Urgența care va anula depunerea Deciziei 600. Actul normativ va fi prezentat, miercuri, in prima ședința de guvern condusa de noul premier, Viorica Dancila. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Ministrul Finanțelor Eugen Tedorovici a afirmat marți ca i-a propus lui Ionuț Mișa, fost ministru al Finanțelor in Guvernul Tudose, sa faca parte din echipa de la Finanțe.„Am avut o discuție cu dansul inainte de votul din Parlament de ieri și i-am propus o formula de a lucru in echipa. Este…

- Ministrul propus al Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca formularul 600 urmeaza sa fie eliminat, iar contribuabilii nu mai trebuie sa il depuna. Persoanele fizice care au obtinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei in 2017 trebuiau sa depuna, pana la 31 ianuarie,…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. „Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe. Asta este…

- Eugen Orlando Teodorovici, ministrul propus de PSD pentru funcția de ministru al Finanțelor publice, a declarat în cadrul audierii din Parlament ca nu exclude revenirea o impozitare progresiva, transmite Realitatea TV.

- ► Noul guvern PSD urmeaza sa fie instalat astazi, iar cea mai importanta intrebare este daca transferul contributiilor sociale la salariati va ramane in vigoare sau nu. Cel mai important personaj din noul guvern pentru mediul de afaceri este Eugen Orlando Teodorovici, propunerea PSD de…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, i-a urat succes, vineri, senatorului Eugen Teodorovici, votat de CEx al PSD sa preia portofoliul Finantelor, si a exprimat speranta ca acesta va reusi mult mai mult. "Aceasta este decizia politica si o respect. Este fostul meu ministru. E colegul meu din…

- Potrivit surselor prezente la sedinta Comitetului Executiv al PSD, actualul ministru al Finantelor, Ionut Misa, a fost destituit de liderii PSD.In locul lui a fost votat Eugen Teodorovici, cel care a mai indeplinit aceasta functie in Guvernul Ponta. ...

- Declaratia 600: se amana sau dispare? Pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ca se gândeste la o varianta…

- ♦ Luni seara, pe site-ul Ministerului de Finante a aparut un proiect de ordonanta de urgenta de prelungire a termenului de depunere a declaratiei 600 de la 31 ianuarie la 1 martie ♦ Ministrul interimar al finantelor, Ionut Misa, a spus ieri ca se gandeste la o varianta de inlocuire a formularului…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- Radu Tudor a prezentat luni, in exclusivitate la ”Punctul de Intalnire”, lista viitorului Executiv. Acestea sunt, aproape sigur, numele viitorilor miniștri. Surprize sunt la Educație, acolo unde nu va fi un membru al PSD, actorul George Ivașcu la Cultura, Eugen Teodorovici la Fonduri Europene…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- CExN al PSD se va reuni, luni, pentru a decide componenta Guvernului Dancila, urmand ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare in 29 ianuarie. Daca din partea ALDE, numele ministrilor…

- Deputatul PNL Bogdan Hutuca a transmis un comunicat de presa cu privire la declaratiile date de fostul presedinte al ANAF, Gelu Diaconu.Diaconu semnaleaza diferentele uriase dintre taxele care sunt platite de dezvoltatorii imobiliari cinstiti si persoanele fizice care dezvolta proiectele imobiliare.Redam…

- O lege care anuleaza plata taxelor și contribuțiilor pentru samsarii imobiliari care au construit cartiere intregi de locuințe ”pe persoana fizica” a aparut in Monitorul Oficial. Este vorba de legea 29/2018, care a trecut prin Parlament la finele lunii decembrie 2017 și a fost promulgata de catre președintele…