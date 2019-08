Ieri a fost publicata in Monitorul Oficial Hotararea de Guvern prin care este aprobata desfiintarea bazei sportive Forex! „Complexul Sportiv Tractorul Brasov”, redenumit „Forex Brasov” in 2002 cand a fost cumparat de omul de afaceri Nicolae Tucunel, a disparut oficial de pe harta Brașovului, ieri, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern prin care s-a aprobat desfiintarea bazei sportive. ...