E oficial! Spotify intra in Romania. Ce promite serviciul de muzica

- Spotify s-a lansat luni in Romania, cu o versiune gratuita si una premium bazata pe un abonament lunar. Cu o prezenta in 62 de piete si peste 159 de milioane de utilizatori activi, Spotify functioneaza chiar si fara conexiune la internet, arata un comunicat al reprezentantilor platformei.

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify, se lanseaza oficial si in Romania. Va fi inclusa in platforma si muzica mai multor artisti romania, care vor avea acces la date despre audienta lor. Pretul unui abonament premim este de 4,99 euro, dar exista si varianta gratuita.

- Dupa ani buni de așteptari, Spotify intra oficial in Romania din 12 martie 2018. Așa ca poți sa-ți faci deja cont, daca n-ai pe alte servicii, scriu cei de la Playtech.ro. Au trecut cațiva ani de cand au inceput sa apara zvonurile cu privire la intrarea Spotify in Romania, dar pana acum, totul a ramas…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a decis sa isi majoreze investitiile in serviciile de livrare de mancare si in acest sens intentioneaza sa lanseze aplicatia de livrare de mancare UberEats in 100 de noi orase din Europa, Orientul Mijlociu si Africa, dupa ce a generat profit intr-un…

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi in Romania, pentru a oferi o experienta muzicala ce poate fi personalizata in detaliu in functie de preferintele fiecarui utilizator.

- Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor in 6 februarie.

- Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, scrie Rise Project.RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala, conform Agerpres.

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in județul…

- Serviciul de muzica online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piata de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalca regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez isi va lista actiunile direct in piata, ocolind oferta publica initiala,…

- Primavara incepe cu temperaturi extrem de scazute. Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo. In aceasta dimineața s-au inregistrat temperaturi de – 25 de grade Celsius. Chiar daca astazi soarele iși va face apariția pe cer, temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute. La…

- "(Am fost audiat-n.r.) pentru ce prejudicii, ce infractiuni a comis SIPA. Prima problema a fost problema subsemnatului, daca am comis abuzuri, daca am anchetat magistrati, daca i-am santajat, daca le-am incalcat drepturile intime. Sunt false probleme, fara nicio acoperire. E bine ca se face aceasta…

- Consiliul Concurentei va finaliza in acest an o investigatie pe partea de servicii financiare, unde se suspecteaza un schimb de informatii la nivelul Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a anuntat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan Chiritoiu,…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1608 solicitari, dintre care 889 urgente de cod rosu si galben, iar 28 de persoane care isi duc viata pe strada au fost transportate la adaposturi sau chiar la spital, acestea din urma suferind grav din cauza gerului, explica…

- Piața din Romania a devenit extrem de atractiva pentru companiile straine și asta mai ales pentru ca mana de lucru este mult mai ieftina decat in alte parți. Astfel se explica interesul jucatorilor de nivel mondial.Deși s-a tot vorbit despre venirea sa inca din 2017, pana acum, nu s-a facut…

- "Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa, a participat astazi la lucrarile Adunarii Generale a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania. Premierul Vasilica Viorica Dancila a precizat ca intrunirea de astazi reprezinta un reper important in dialogul administratie locala, administratie…

- Proiectul european PALETTEV2 propune un mediu online cu servicii care ajuta persoanele vârstnice sa se mențina active în societate, în special prin actiuni lucrative SIVECO România participa la proiectul european de cercetare PALETTEV2, care îsi propune îmbunatatirea…

- Tenda, unul dintre cei mai importanți producatori de echipamente pentru rețea, anunța disponibilitatea kit-ului wireless Nova Mesh MW6 in magazinele partenerilor din Romania. Ca urmare a creșterii explozive a popularitații dispozitivelor de tip smart home și a nenumaratelor servicii de media…

- Serviciul militar obligatoriu: barbatii cu cetatenie romana au obligatii stabilite prin lege pentru actualizarea informatiilor de evidenta militara. In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege…

- Google anunta lansarea unui produs care are ca tinta sprijinirea afacerilor mici in atragerea de noi clienti: AdWords Express. Aceasta versiune mult simplificata a solutiei AdWords permite companiilor mici sa realizeze, in mai putin de 15 minute, campanii de publicitate pe Google, avand rezultate clare:…

- Potrivit Smartree Workforce Index, o analiza realizata de Smartree, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, in 2017 s-au inregistrat cu 12% mai mulți angajați in companiile private și bonusuri medii in creștere cu 11%, comparativ cu anul precedent. De asemenea,…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca nu…

- Cazul baietelului din Bihor pentru care nu s-a gasit un loc intr-un centru de ingrijiri paliative ne arata inca o data minusurile din sistemul sanitar romanesc. In tara noastra se moare cu zile.

- Serviciul de Informații Externe (SIE) a transmis, miercuri, Sursa Zilei un raspuns oficial in scandalul provocat de dezvaluirile facute de site-ul tolo.ro. Potrivit site-ului, numele fratele generalului Silviu Predoiu – Gabriel Predoiu, fost ofițer SRI – apare intr-un dosar instrumentat de DIICOT in…

- "Cel putin pentru partea de cautare-salvare urbana, anul trecut am incheiat dotarea fiecarui judet cu cate un container de cautare-salvare, iar in acest an se achizitioneaza al doilea container. Deja sunt contractate. Deci, la sfarsitul acestui an, fiecare judet va avea doua containere de cautare-salvare…

- Nici bine nu s-au instalat la Palatul Victoria prim-ministrul Dancila si noii ministri, ca despre echipa guvernamentala condusa – in premiera pentru Romania – de o femeie s-a aflat ca renunta la SPP, Serviciul menit a conferi protectie demnitarilor statului. Hotararea e vazuta de multi ca o reactie…

- Se fac angajari la FRF. Instituția cauta manager pana pe 9 februarie. Ți se promite ca vei face parte dintr-o echipa cu simțul umorului! Cerințele postului cautat, care este cel de junior brand manager, sunt urmatoarele: Ai experiența in marcomm de minimum 2 ani. Ești familiarizat cu termeni din: research,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia dintre romani si forurile europene.

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- "Oficial sunt trei variante in dezbatere publica. In 24 ianuarie se termina dezbaterea publica, nu ne grabeste nimeni, pentru ca aceste planuri-cadru vor fi implementate cu actuala generatie de clasa a V-a. Nu avem astazi elementele sa spunem ca si generatia de clasa a VI-a va intra pe aceste planuri-cadru.…

- Directia pentru Agricultura a UE (DG Agri) a facut publice primele rapoarte ale anului 2017 referitoare la preturile medii ale produselor alimentare de baza. Sunt preturi care influenteaza inclusiv piata din Romania si trenduri care se pot observa imediat sau cu o oarecare intarziere pe rafturile magazinelor…

- Autoritatea Nationala pentru Turism a fost o institutie guvernamentala din Romania, infiintata in ianuarie 2013. ANT a functionat in subordinea Ministerului Economiei si s a desfiintat in acest an, la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului nr. 24 2017 privind organizarea si functionarea Ministerului…

- In anul 1868, in Romania, drumurile nu se inchideau din cauza zapezii. Asta pentru ca fiecare 3 kilometri de drum public erau adminstrați de cate un cantonier. Acesta intreținea porțiunea de șoseaua de care raspundea și trebuia sa asigure traficul indiferent de anotimp, ziua și noaptea. ”Lucrul cantonierului…

- Politistii de imigrari din Cluj au depistat trei cetateni straini din Irak, care nu au parasit teritoriul României la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul…

- Consulul onorific al Madagascarului in Romania a declarat pentru Antena 3 ca Radu Mazare ar putea fi extradat oricand si nu va primi azi politic in Madagascar, avand in vedere ca in aceasta tara nu exista notiunea de azil politic. Nu a venit la noi ca sa ceara o viza, nici nu a venit personal la ambasada.…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- Serviciul de muzica prin streaming, Spotify si-a pregatit in secret listarea la bursa, evenimentul urmand sa aiba loc in primul semestru al acestui an. Startup-ul suedez detine cea mai mare platforma de muzica prin streaming si este evaluat la 15 miliarde de dolari.

- Traditia ultimilor ani arata ca echipele de baschet din Romania nu au parte de Sarbatori, ele jucand intre Craciun si Revelion si imediat dupa Anul Nou. Asa se intampla si in acest sezon.

- Ambasada Frantei in Romania "urmareste cu atentie ansamblul evolutiilor legate de reforma Justitiei, inclusiv discutiile din cadrul societatii romanesti si dispune de propriile servicii de traducere in acest scop", se arata intr-un raspuns al misiunii diplomatice transmis la solicitarea Agerpres.

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Celebra actrița de telenovele a revenit in Romania pentru a promova alaturi de Radhu piesa inregistrata inca din vara acestui an. Laura Zapata, sora Thaliei, s-a bucurat și de aceasta data de aprecierea romanilor. A fost cazata intr-un apartament de lux al hotelului Domenii Plaza, a savurat preparate…

- Este oficial: Societatea Drumuri Municipale poate gestiona intreținerea semafoarelor din Timișoara. Aleșii locali au votat ieri un proiect prin care se stabilesc tarifele pentru lucrarile de intreținere a sistemului de trafic management. In luna aprilie a acestui an, SDM a primit din partea Consiliului…

- Un schimb de replici a avut loc pe holul Parlamentului intre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu si senatorul USR Mihai Gotiu, Tariceanu acuzandu-l ca vrea un circ permanent in Parlament. Discutiile au avut loc dupa votul pe Legea privind organizarea judiciara. "Domnul presedinte…

- Unul dintre cele mai cautati fugari din Romania, A.M., a carui prezentare era si pe site ul web al UE Most Wanted , a fost arestat, ieri, in Argentina. Conform Europol, dupa o investigatie complexa, fugarul, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala, a fost depistat in Buenos…

- Peste 130.000 de angajați din magazinele Kaufland la nivel internațional vor beneficia, de la finalul acestui an, de imbracaminte de lucru fabricata din bumbac organic, certificat Fairtrade. Aceasta este o premiera pentru piata locala si face parte din strategia ampla de employer branding a companiei,…