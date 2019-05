Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa iși schimbe televizoarele prin programul Rabla pentru electrocasnice vor primi un voucher de 500 de lei, potrivit ghidului postat de catre Ministerul Mediului. Programul a fost extins și la mașinile de spalat vase. Acesta vizeaza inlocuirea electrocasnicelor vechi cu unele mai performante…

- Aspiratoare care fac singure curațenie, aparate de gatit, mașini de spalat și aparate de aer condiționat care pot fi controlate de pe telefonul mobil, becuri și prize inteligente, boxe cu activare vocala și asistent personal, dispozitive prin care televizoarele mai vechi pot fi conectate la Internet,…

- Incepand de astazi, 10 aprilie, romanii se pot inscrie in Programul pentru instalarea de sisteme fotovoltaice in gospodarii. Inscrierile in program se fac in perioada 10 aprilie 2019 – 10 iulie 2019. Suma alocata pentru finanțarea acestui Program este de 230 milioane lei, iar finantarea nerambursabila…

- "La propunerea Ministerului Mediului aprobam astazi bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, principala sursa de finantare guvernamentala pentru programe si proiecte destinate protectiei mediului. Romanii asteapta lansarea programelor de mediu si iata ca, odata cu aprobarea bugetului, acestea…