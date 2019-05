Stiri pe aceeasi tema

- SCM Ramnicu Valcea a cucerit primul sau titlu de campioana nationala la handbal feminin, duminica, dupa ce a invins-o pe CSM Slatina cu scorul de 29-26 (14-12), in Sala Traian din Ramnicu Valcea, in etapa a 25-a a Ligii

- SCM Ramnicu Valcea este noua campioana a Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Slatina cu 29-26 in penultima etapa. Echipa antrenata de Florentin Pera are trei puncte avans fata de CSM Bucuresti si nu mai poate fi devansata in clasament.

- LIGA NAȚIONALA DE HANDBAL FEMININ // Dupa 6 ani de la dispariția Oltchimului, in 2013, Valcea recaștiga coroana de regina in handbal. SCM Ramnicu Valcea, noua echipa olteana, aduce azi al 20-lea titlu in oraș. Victorie cu CSM Slatina, in meciul de azi, de la ora 17:30 (in direct TVR 1) și titlul de…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a obtinut, duminica, medalia de bronz a Cupei Romaniei, in finala mica a Turneului Final Four de la Bistrita, dupa ce a invins formatia Magura Cisnadie, scor 30-24 (14-11), informeaza News.ro.Citește și: Universitatea Cluj a demolat-o pe Dacia Unirea Braila,…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat sambata, la Turneul Final Four de la Bistrita, formatia Magura Cisnadie, cu scorul de 31-21 (16-12). A doua semifinala, tot sambata, intre CSM Bucuresti si HC Zalau, informeaza News.ro.Citește…

- SCM Ramnicu Valcea ramane favorita la castigarea titlului national, desi a fost invinsa de CSM Bucuresti, cu scorul de 30-29 (12-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci restant din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru echipa…

- SCM Ramnicu Valcea și CSM București se infrunta in derby-ul Ligii Naționale de handbal feminin. Partida e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. live de la 21:00 » SCM Ramnicu Valcea - CSM București Actualul sezon a fost insa unul aproape perfect pentru echipa olteana.…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Galati cu scorul de 30-20 (14-12), miercuri, in deplasare, intr-o partida din etapa 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a castigat clar, dupa o prima repriza echilibrata. Elizabeth Omoregie a marcat cele mai multe goluri pentru campioane,…