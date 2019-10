Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativa initiata de ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, prin care bacsisul incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant sau bar este evidentiat distinct pe bonul fiscal, scrie Agerpres. "Prin bacsis se intelege orice suma…

- Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativa initiata de ministrul demis al Finantelor, Eugen Teodorovici, prin care bacsisul incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant sau bar este evidentiat distinct pe bonul fiscal."Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita…

- Proiectul de lege al ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, care prevede impozitarea pensiilor speciale ii vizeaza și pe foștii președinți ai Romaniei. Daca va primi votul final, atunci Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Basescu vor incasa mai puțini bani. Proiectul de lege care vizeaza…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul legislativ inițiat de Eugen Teodorovici privind impozitatea pensiilor speciale. Proiectul legislativ a fost aprobat cu 76 de voturi „pentru” și 16 abțineri. Abtinerile apartin PNL. Proiectul inițiat de ministrul Finanțelor prevede impozitarea…

- Senatul a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri, ale senatorilor PNL, propunerea lui Eugen Teodorovici, care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei. Proiectul depus de ministrul Finanțelor urmeaza sa intre la Camera Deputaților, care e for decizional. Propunerea legislativa…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, ministru al Finantelor Publice, a depus, la Senat, proiectul de lege privind impozitarea bacsisului incasat de la clienti in cazul serviciilor de restaurant, baruri si alte activitati de servire a bauturilor. Proiectul de act normativ prevede completarea OUG…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a depus in Parlament un proiect de lege prin care se introduce impozitarea bacșișului:Prin bacșiș se ințelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii…

- Dupa ce in anul 2015 Eugen Teodorovici a anunțat ca renunța la impozitarea bacșișului, ministrul a revenit la ideea din trecut, la cererea operatorilor din turism, spune el. La randul lor, cei din turism susțin ca, prin modificarea legii și reglementarea bacșișului, angajații lor iși vor dubla veniturile,…