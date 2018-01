E oficial! Premierul Dăncilă și miniștrii renunță la protecția SPP „Pentru ca a aparut o serie de speculații in spațiul public, aș vrea sa precizez ca am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg ca toți miniștrii au aceeași opțiune și am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitațile legale in acest sens”, a declarat premierul. Dancila a precizat ca aceasta este decizia sa și ca nu are vreo problema cu ofițerii SPP. „Nu am nicio problema cu ofițerii SPP, a caror munca o respect, nici cu instituția, insa aceasta este decizia mea. Nu sunt singurul demnitar care a optat in acest sens”, a mai spus prim-ministrul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa chestiunea Formularului 600, unul dintre aspectele asupra carora s-a oprit premierul Dancila, chiar din startul celei dintai sedinte a Cabinetului pe care il conduce, a fost cea renuntarii la protectia SPP. Avand in vedere faptul ca informatia ca atat premierul, cat si membrii Executivului…

- "Pentru ca au aparut speculatii, as vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune si am comunicat deja acest lucru. Vom indeplini formalitatile legale in acest sens", a anuntat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului de Protectie si Paza ca renunta la protectie, gest pe care il fac toti ministrii. Ea a tinut sa precizeze ca nu are o problema cu ofiterii SPP sau cu institutia. „Precizez ca am transmis…

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si Protectie inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul primei ședințe de guvern pe care o conduce, faptul ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Aceeași decizie a fost luata de toți miniștrii, potrivit premierului.„Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protecție. Ințeleg…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea este intr-un razboi total cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Intr-o prima etapa a acestui razboi, Viorica Dancila și o parte a miniștrilor au decis sa renunțe la protecția SPP. Fostul director al SIE, Claudiu Saftoiu, susține ca aceasta decizie contravine legii, pentru…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul. Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a dat dispoziție ca toți miniștrii cabinetului Viorica Dancila sa renunțe la protecția SPP . Motivul? Fara a aduce dovezi in clar, domnului Dragnea i s-a nazarit ca PSD este spionat și ”penetrat” de ofițerii Serviciului de Protecție și Paza. Renunțarea intregului Guvern al…

- Premierul Viorica Dancila și miniștrii din cabinetul sau vor renunța la Serviciile de Paza și Protecție, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahonțu, actualul șef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat, luni, ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", iar Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al social-democratilor.

- Premierul Viorica Dancila si membrii cabinetului sau au decis sa renunte la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar demnitarii vor fi aparati de Jandarmerie. Informatia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu. Decizia a fost luata in contextul acuzatiilor lansate…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate de Mediafax, premierul Viorica Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din guvernul sau au renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a confirmat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu....

- Premierul Viorica Dancila și Guvernul au decis sa renunțe la serviciile SPP, paza oficialilor fiind asigurata de Jandarmeria Romana, potrivit unei informații confirmate de catre secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. „Am vorbit in ultimul an de implicarea SPP-ului și a domnului Pahonțu…

- Și-au inceput mandatul cu o premiera! Mai exact, premierul Viorica Dancila și miniștrii sai au renunțat la serviciile de protecție oferite de SPP, iar Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Codrin Ștefanescu a comentat aceasta hotarare, susținand ca decizia este una fireasca,…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la serviciile SPP, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose, anunta Digi 24 conform News.ro . Premierul Viorica Dancila a renuntat la serviciile SPP, imediat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Guvernul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice, citate de Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu,…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Viorica Dancila a fost adusa la sediul Guvernului cu o mașina a Jandarmeriei. Secretarul general…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, în contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Decizia de a renunta la serviciile SPP a fost luata de toti ministrii noului Executiv. Presedintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat in mod repetat pe seful SPP, Lucian Pahontu, ca se implica in politica, la un moment dat spunand despre el ca este un personaj veninos. Imediat dupa investirea guvernului…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din cabinetul sau vor renunta la Serviciile de Paza si Protectie, dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea l a acuzat pe Lucian Pahontu, actualul sef SPP, ca a intervenit in guvernul Tudose mai mult decat era cazul, informeaza Digi24.ro. Premierul Viorica Dancila a renuntat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu.

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul…

- Liderul social-democrat a afirmat ca un trimis de-al sefului Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu, a ajuns la actualul vicepremier Paul Stanescu, pentru a-i transmite un mesaj cat se poate de clar cu privire la Liviu Dragnea. “Un coleg de-al nostru, (…) Paul Stanescu, a spus ca un bun prieten…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a relatat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP, Lucian Pahontu, pentru a-i spune ca Dragnea va fi "executat", iar Stanescu va fi "protejat" si va ajunge presedinte al social-democratilor. „Este un coleg de-al nostru, Paul Stanescu - probabil…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionand ca in PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat ca nu a existat niciodata…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Premierul desemnat si ministrii din noul Guvern se pregatesc pentru votul de luni din Parlament. Duminica au avut loc ultimele discutii intre echipa Vioricai Dancila si parlamentarii PSD si ALDE, intr-o sedinta care a decurs pe repede inainte, la Parlament După o şedinţă cu aplauze,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o "informatie mincinoasa" care a fost transmisa oficial din Romania Comisiei Europene. El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe adevar.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o "informatie mincinoasa" care a fost transmisa oficial din Romania Comisiei Europene. El a sustinut ca este nevoie de o informare corecta si ca relatia Romania-Comisia Europeana trebuie sa se bazeze pe...

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, inainte de sedinta CEx al PSD, in care se decide lista ministrilor din Cabinetul Dancila, ca din viitorul Executiv nu vor face parte ministri cu probleme de integritate. Intrebat de Rovana Plumb, liderul PSD a afirmat ca aceasta nu are vreo problema.

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ieri ca a cerut amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Problema este ca el a cerut aceasta amanare unui guvern care inca nu exista si care ar urma sa se intalneasca intr-o sedinta pe 31 ianuarie, deadline-ul in vigoare…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- Comitetul Executiv National al PSD a discutat luni despre ajustarile programului de guvernare. Componenta Guvernului Dancila va fi stabilita abia vineri, in conditiile in care baronii PSD nu reusesc sa-si imparta ministerele. Liderul PSD Liviu Dragnea a promis ca nu va dezincrimina abuzul in serviciu,…

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- „Un personaj veninos dintr-o institutie romaneasca ce a facut si face mult rau", a raspuns, luni seara, Liviu Dragnea cand a fost intrebat de neintelegerile din partid si daca cineva ar fi putut influenta asta. Dragnea nu a vrut sa spuna si despre cine vorbeste, dar a afirmat ca partidul isi va lua…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar astepta ca Mihai…

- Al doilea și al treilea om in stat vor fi la defilarea de 1 Decembrie din București, de la Arcul de Triumf. Ei nu i se vor alatura insa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD și liderul ALDE vor sta in fața sediului ALDE. Problema este ca intre Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu,…

- Procurorii DNA au facut publice, intr-un comunicat oficial, acuzatiile care i le aduc sefului PSD, Liviu Dragnea. Liderul social-democrat are calitatea de suspect si, potrivit documentului, procurorii de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea…

- Liderul PSD si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este incepand de luni urmarit penal in dosarul Tel Drum, fiind acuzat de procurorii anticoruptie de savarsirea mai multor infractiuni: doua de abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat si doua de folosire de documente…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca cei din Guvern vor veni cu mai multe propuneri pentru a rezolva problema privind impozitul din IT, astfel incat angajatii din acest domeniu sa aiba in continuare impozit zero pe venit.

- Liderul PSD Liviiu Dragnea a declarat duminica, in legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care insa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT."Avem o singura problema, care va fi rezolvata de catre Guvern: cei care lucreaza in IT. Dar sunt mai multe…