E oficial: Noi SCUMPIRI la gazele naturale

- In cazul ENGIE Romania, care are circa 1,6 milioane clienti, ANRE a acceptat o crestere a preturilor de 1,2 bani/kWh, de la 11,8 la 13 bani/kWh de la 1 aprilie. In cazul E.ON Gaz Furnizare Romania, preturile nu se modifica. Pe 10 ianuarie a mai avut loc o scumpire de circa 8-, in medie. (hotnews.ro)…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE - a aprobat, joi, preturile pentru gazelor la clientii casnici, stabilind ca de la 1 aprilie aceste costuri nu se vor schimba decat in cazul clientilor Engie - cu 10%, respectiv cu 20-25 de lei.

- Preturile pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale la clientii casnici raman aceleasi, de la 1 aprilie 2018, cu exceptia clientilor Engie, care vor suporta o crestere de 1,2 bani/ kWh, potrivit unei decizii luate de Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica de la Chisinau a aprobat noile tarife la gazele naturale livrate consumatorilor finali. Tarifele scad in medie cu 20,3%, pana la 4.420 de lei pentru o mie de metri cubi de gaze (fara TVA de 8%), transmite IPN.

- Cetațenii Republicii Moldova vor plati mai puțin pentru gazele naturale iar asta presupune o micșorare de 20%. Diminuarea tarifelor la gazele naturale pentru 2018 a fost discutata și aprobata astazi in cadrul unei ședințe publice la Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica.

- Membri si sustinatori ai Partidului Actiune si Solidaritate si ai Partidului Platforma Demnitate si Adevar au cerut din nou miercuri, 7 martie, revizuirea imediata a tarifelor la gazele naturale si micsorarea acestora cu 30-35%. Acestia au pichetat sediul Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica,…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a desfasurat miercuri o dezbatere publica privind pretul si tarifele la gazele naturale, livrate consumatorilor in 2018. Potrivit reprezentantilor ANRE, exista posibilitati de reducere a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii finali cu 20,3%,…

- Pretul gazelor naturale s-ar putea micsora cu 20,3 la suta. Agentia pentru Reglementare in Energetica a anuntat, printr-un document propus dezbaterilor publice, ca tariful poate fi revizuit. Potrivit regulatorului, pretul pentru consumatorii casnici ar putea fi de 4,42 lei pentru 1.000 de metri cubi,…

- Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a confirmat astazi ca exista precondiții pentru micșorarea tarifelor la gazele naturale. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul Comisie economie, buget și finanțe care s-a intrunit astazi in ședința.

- Experții cer de la ANRE sa respecte metodologia de stabilire a tarifelor la gaze / „În primul rând solicitam o transparenta mai mare din partea Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica. Și cum prevede legislația, toate devierile tarifare trebuie sa fie publicate.…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE) susține ca prețul pe care-l achita consumatorii din R. Moldova pentru gazele naturale este calculat în conformitate cu prevederile legislației, în baza valorii prognozate a prețului mediu anual de procurare al gazelor naturale.…

- Exista premise pentru revizuirea in scadere cu 30% a tarifului la gazele naturale. Constatarile apartin unor experti in energetica, care au solicitat Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica organizarea unei sedinte publice pentru examinarea acestei oportunitati.

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna. …

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei. Actul normativ prevede ca introducerea…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…