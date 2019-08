Dupa opt luni de casnicie și zece ani de desparțiri și impacari, Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit, potrivit unei surse oficiale. Zvonurile ca cei doi nu mai formeaza un cuplu au inceput acum mai puțin de o saptamana, cand cantareața a postat o fotografie pe Instagram in care nu purta inel pe deget. Vezi aceasta postare pe Instagram Mute me if you don’t want SPAMMED O postare distribuita de Miley Cyrus (@mileycyrus) pe Aug 10, 2019 la 7:03 PDT Purtatorul de cuvant al cantareței a confirmat veștile și i-a rugat pe fani sa respecte procesul desparțirii. „Liam și Miley au fost de acord…