- Profesorii au renunțat la boicotarea simularii Evaluarii Naționale. Luni, protestul s-a derulat doar in cateva școli din Prahova, Harghita, Buzau, Arad și Ialomița, deși FSLI anunța ca testarea nu va putea avea loc in aproximativ 1.100 de unitați de invațamant. In timp ce sindicaliștii acuza presiuni…

- Alte doua decese cauzate de rujeola au fost inregistrate la nivel național, in ultima sapatamana, astfel ca numarul morților raportate pana in 2 martie, a ajuns la 40. Cel mai copil decedat in epidemia din Romania avea trei saptamani. Potrivit Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor…

- Scolile vor fi inchise vineri in Capitala si in judetele Ilfov, Ialomita, Giurgiu, Olt, Teleorman, Braila, Calarasi si Constanta. De asemenea, in data de 2 martie 2018 vor fi inchise Colegiul Tehnic "Victor Ungureanu" din Campia Turzii, care are are centrala termica defecta, si liceul din…

- Pompierii constanțeni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, pentru a ajuta o mama cu doi copii bolnavi sa ajunga la medic. Salvatorii au intervenit cu un camion, in condițiile in care ambulanțele nu pot ajunge in localitațile izolate de viscol și ninsoare abundenta. Apelul a fost facut din comuna Cobadin,…

- Codurile de ninsori, viscol si ger se prelungesc ANM a actualizat Codurile portocaliu si galben de ninsori, viscol si ger. Miercuri, în intervalul 11:00 - 20:00, va fi în vigoare Codul portocaliu de vânt puternic si ninsoare puternic viscolita în sase judete,…

- Conform celor de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara, in zona de competenta nu sunt sosele care sa fie inchise. Totusi, circulatia se realizeaza in conditii de iarna, avertizeaza DRDP. Sunt zone in care suprafata de rulare este acoperita cu zapada sau cu zapada amestecata…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- O femeie din județul Ialomița a murit din cauza gerului napraznic. Femeia din localitatea Adancata a cazut in drum nu se știe cu exactitate cand. Atunci cand a fost gasita, batrana era inghețata bocna.

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- O batrana din județul Ialomița a murit din cauza gerului napraznic. Femeia din localitatea Adancata a cazut in drum nu se știe cu exactitate cand. Atunci cand a fost gasita, batrana era inghețata bocna. Femeia avea inca puls, cand a fost preluata de ambulanța, insa odata ajunsa la spital, lucrurile…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul…

- Potrivit unei decizii de ultima ora a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, marți și miercuri, 27/28 februarie 2018, toate școlile sunt inchise! Decizia de suspendare a cursurilor a fost propusa de inspectorul general școlar Luminița Barcari ca urmare a consultarii cu directorii unitaților de invațamant…

- 554 de tone de sare și 263 de tone clorura de calciu, impraștiate pe strazi noaptea trecuta Circulația se desfașoara in condiții normale pe toate strazile Sectorului 1. La ora transmiterii acestui comunicat, toate arterele principale și majoritatea strazilor secundare din aceasta zona administrativa…

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in București și alte 12 județe. ANM a emis o noua atenționare de vreme extrema, care intra in vigoare pe 26 februarie. Sunt așteptate ninsori abundente și viscol puternic. UPDATE 26 februarie, ora 7:50. Situația drumurilor și a porturilor inchise din cauza condițiilor…

- Accident cumplit in localitatea Gheorghe Doja, din județul Ialomița. Un tanar de 21 de ani a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, pe DC51. Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismul s-a incolacit in jurul stalpului de beton pe care l-a rupt. „Masina s-a incolacit…

- Un barbat din Urziceni este cautat de autoritațile judiciare din Austria dupa ce a inșelat zeci de locuitori ai orașului Kroneuburg, situat la 12 kilometri distanța de capitala Viena. Procurorii și polițiștii austrieci fac demersuri pentru ca suspectul sa fie audiat prin intermediul videocamerei, la…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Cu mai puțin de zece zile inaintea debutului oficial in sezonul de primavara al fotbalului județean, ce se va consemna odata cu desfașurarea turului al VI-lea al Cupei Romaniei, formațiile din eșaloanele inferioare fac ultimele ,,retușuri” in condiții de iarna. Vorbim despre…

- In data de 16.03.2018 dam startul unui nou curs al Scolii de arbitri baieți si fete Salaj. Inscierile se fac la Asociația Județeana de Fotbal Salaj, Comisia de Arbitri.. Inscrierile se fac pe site-ul www.cjasalaj.xyz Cursul este gratuit! The post Curs pentru arbitri de fotbal organizat in Salaj appeared…

- Joi, 8 februarie 2018, in cadrul unei conferințe de presa, deputatul Gheorghe Tinel a prezentat cartea «2017-un an pierdut pentru Romania», editata de PNL Romania. Volumul analizeaza programul de guvernare al PSD in anul 2017 și evidențiaza sutele de «promisiuni electorale incalcate» de catre guvernanți…

- Jumatatea de sud a tarii, sub cod galben de ninsori. Meteorologii au emisi diminica dimineața o avertizare meteo, pana la ora 14.00, pentru cinci județe din sudul și estul țarii. Astfel, in județele Buzau, Braila, Ialomita și Calarasi se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge viteze la…

- Noua judete sunt sub atentionare cod galben de ceata, marti pana la ora 15, vizibilitatea fiind scazuta, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM a prelungit, marti, atentionarea cod galben de ceata pentru noua judete din tara. Astfel, sunt sub atentionare judetele…

- In urma cu cateva zile, Nelu Sarbu, un interpret indragit de muzica populara, a murit, scrie adevarul.ro. Acesta fusese internat in spital chiar cu o zi inainte sa treaca in nefiinta. Citeste si Tragedie in Ialomita. Un barbat care a iesit pe lac cu o barca improvizata a murit inecat Nelu…

- cu sediul la Societatea Naționala de Crucea Roșie din Romania-filiala Ialomița, din bulevardul Chimiei, nr. 8, municipiul Slobozia, județul Ialomița, cod identificare fiscala 36532386 și cod IBAN RO86 CECE IL01 30RO N055 5963, deschis la CEC Bank Slobozia, mulțumește societații ROMGAZ SA Mediaș avand…

- Dupa cum am mai postat pe www.gazetaph.ro, atacant al FC Petrolul im sezonul trecut al Ligii A Prahova și, respectiv, in turul ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din al treilea eșalon, Adrian Vintila a fost disponibilizat in aceasta iarna de catre condeucerea clubului gazarilor. Imediat,…

- Opt barbati, arestati preventiv pentru furt de aparate PayPoint Foto: Arhiva. Opt barbati au fost arestati preventiv de Tribunalul Constanta, fiind acuzati ca au furat trei aparate de tip PayPoint. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel. Anchetatorii…

- Liderul Ligii A Prahova, CS Blejoi, are o saptamana fructuoasa in perspectiva returului. Desprinsa in castigatoare a primului esalon judetean, fara mari emotii cu privire la participarea la barajul pentru promovarea in Liga a III-a, echipa antrenata de Razvan Vlad a reusit sa-si completeze lotul cu…

- Cristi Damian, Bogdan Chitic Ieri, la ora pranzului, la Cimitirul Viișoara a avut loc slujba de inmormantare a celui care a fost Paul Roșala, figura emblematica a fotbalului prahovean, fost mare arbitru și observator, trecut in neființa la varsta de 78 de ani, dupa o lunga și grea suferința. „Nea Paul”…

- Vremea va deveni geroasa in noptile de marti spre miercuri si miercuri spre joi in nordul, centrul si nord-estul tarii, anunta ANM. La aceasta ora, 8 judete din sud-estul tarii sunt sub cod galben de vant puternic. Potrivit unei actualizari a informarii meteorologice in vigoare de duminica,…

- SSC Farul Constanta, echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut sambata primul meci de verificare din 2018, intalnind, pe stadionul "Farulldquo;, Abatorul Slobozia, liderul Ligii a 4 a a judetului Ialomita. Surprinzator, meciul i a revenit Abatorului, cu 2 0 0 0 , prin golurile…

- Antrenorul Radu Anca s-a declarat multumit de acest test: „Au venit jucatori care ne pot ajuta, in special la nivelul juniorilor. Dupa amicalele de miercuri, cu Frontiera Curtici, si sambata, cu UTA, defintivam lotul de 22 jucatori cu care plecam in cantonament”. Formații LT Cermei: Mureșan…

- O retea de traficanti de persoane care a obligat tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze in tari precum Italia, Spania, Germania si Belgia, a fost destructurata ca urmare a unei ample actiuni. Potrivit unui comunicat al IGPR, joi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din…

- Doua stațiuni din Regiunea Sud-Muntenia, Amara (Ialomița) și Pucioasa (Dambovița), vor fi reabilitate cu fonduri europene. La sfarșitul anului trecut, administrațiile din respectivele localitați au semnat doua contracte de finanțare, in valoare cumulata de 35,406 milioane de lei, unul pentru dezvoltarea…

- Asociatia Judeteana de Fotbal va organiza si in aceasta iarna Campionatul de futsal, ajuns deja la a patra editie. Scopul intrecerii este acela de a tine in priza echipele participante in ligile a IV-a si a V-a pe timpul pauzei competitionale dintre tur si retur. Intrecerea va debuta la sfarsitul ...

- Marian Dima Formatiile din Liga A Prahova se „dezmortesc” si ele in perspectiva returului, prima formatie care s-a reunit in anul 2018 fiind CS Paulesti. Reunirea a coincis cu o sedinta, primul antrenament efectiv fiind programat astazi, la intalnirea dintre oficialii echipei si jucatori discutandu-se…

- Un incendiu violent a izbucnit ieri dupa amiaza in jurul orei 14:07 la o fabrica care are ca obiect de activitate producția de mase plastice, din localitatea prahoveana Paulești. La sosirea pompierilor militari la locul intervenției, incendiul se manifesta in interiorul unei incaperi cu vopsele și diluanți…

- Cea mai mare unitate medicala din Prahova va primi și un RMN de la Ministerul Sanatatii Violeta Stoica 2018 poate fi declarat anul renașterii Spitalului Județean de Urgența Ploiești, pentru ca pana in luna decembrie vor fi incheiate toate lucrarile de modernizare demarate in cursul anului trecut, cu…

- Nu cred ca inca s-a uitat o declarație facuta de catre CEO Veolia Romania, Jorj Madalin Mihailovici, in conferința de presa din toamna trecuta, in care s-a anunțat oficial colaborarea dintre filiala din țara noastra a companiei franceze și FC Petrolul, marca sub care evolueaza ACS Petrolul 52 Ploiești,…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a prelungit codul galben de ceata pana la ora 17.00 pentru trei judete: Calarasi, Ialomita si Calarasi. Vizibilitatea este scazuta sunt 100 de metri, iar soferii sunt sfatuiti de politisti sa circule prudent.

- Un sofer originar din judetul Ialomita a lovit cu camionul o studenta care traversa strada pe trecerea de pietoni, chiar pe culoarea verde a semaforului pentru aceasta. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe strada Strapungere Silvestru, in zona Gara - Billa. „Din primele cercetari a reiesit…

- Marian Dima Federatia Romana de Fotbal a stabilit, in ultima sa sedinta de Comitet Executiv, regulile dupa care se vor sustine meciurile de baraj pentru promovarea in Liga a III-a. Prahova – judet care nu ratat niciodata promovarea, in ultimul deceniu – va fi reprezentata la acest baraj, foarte probabil,…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- 90 de persoane, implicte intr-o retea de traficanti de droguri, au fost aduse la audieri la sediul DIICOT din Ploiesti. Suspectii sunt din Ploiesti, Calarasi, Ialomita si Ploiesti, localitati unde, miercuri, au avut loc 28 de perchezitii.

- Deputații Mihaița Gaina și Ștefan Mușoiu, precum și senatorul Marian Pavel, au imprumutat PSD Ialomița cu sume cuprinse intre 30 și 60 mii de lei. Surse din cadrul Organizației susțin ca și deputatul Andrei Pop ar fi cotizat, pardon, ar fi dat cu imprumut bani la PSD Ialomița, dar nu a știut ca aceștia…

- Astazi incepe tradiționala competiție de final de an – Cupa Moș Craciun, a 25-a ediție avand la start 36 de echipe, imparțite in 9 grupe. Fața de programul inițial au aparut cateva modificari privind locul de disputare a meciurilor, in sensul ca se va juca, in faza grupelor, și in sala din Valea Calugareasca!…

- Echipe bihorene formate din copii nascuți in anii 2007, 2008 și 2009 au jucat duminica la ediția a doua a Cupei Moș Nicolae, organizata de Asociația Județeana de Fotbal Bihor la cele trei categorii de varsta.

- Adrian Mocioniu și Victor Moraru au intampinat 1 Decembrie 2017 cu premiere administrative. Primul a inaugurat statuia lui Mihai Viteazul calare, iar cel de-al doilea, mai discret, a botezat cu numele de «Europa» sala cu geometrie variabila a Consiliului Județean. La mulți ani, Slobozia! La mulți ani,…