Stiri pe aceeasi tema

- Doar in aceasta luna polițiștii locali au descoperit 23 de rampe clandestine de deșeuri, aplicand tot atatea sancțiuni. N-au scapat de amenzi nici nesimțiții care arunca resturi pe jos. In ajutorul polițiștilor locali au venit camerele de supraveghere amplasate in oraș. Polițiștii locali au continuat…

- N-o sa avem prea curand complet Inelul IV de circulație, dar o bucata din el va trece pe terenul companiei acuzate cel mai des de poluare la Timișoara. Continental Cauciuri salveaza primaria și permite ca șoseaua sa-i traverseze proprietatea. The post Gura de oxigen pentru Inelul IV, de la… Continental…

- Deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea s-a intalnit cu o delegație a invațatorilor de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timișoara, pe tema Ordonanței nr. 9/2018. Dascalii au inceput anul școlar in greva japoneza, pentru ca nu mai au voie sa predea limba romana celor mici. The post Deputat PNL: Invațatoarele…

- Demontarea efectiva a vechii porți de intrare in Timișoara incepe joi, 6 septembrie. De la ora 7, traficul rutier și pietonal va fi restricționat și vor fi inchise unele strazi. Lucrarea este executata de Colterm. The post Ce strazi vor fi inchise in zona baricadei de pe Calea Martirilor și de cand…

- Avand in vederea executarea unor lucrari de interconectare a echipamentelor energetice la Sistemul Energetic Național, Societatea Colterm anunța intreruperea furnizarii apei calde la CT Dunarea și la Punctul Termic CFR in ziua de joi, 30 august, intre orele 9-16. The post Joi se intrerupe apa calda…

- Nimic nu le mai „spala” amenzile. Trebuie platite! Reprezentanții unei spalatorii cu fise din Timișoara dețin recordul la amenzile primite de la polițiștii locali in acest an – 24 de sancțiuni de peste 30.000 de lei. The post Reprezentanții unei spalatorii cu fise din Timișoara – in topul amenzilor…

- Codul galben de ploi de joi seara a dat peste cap o buna parte din oraș. Cele mai mari probleme au fost in partea de sud a Timișoarei, unde a fost afectat inclusiv transportul in comun. The post Strazi inundate și autobuze deviate: efecte de cod galben la Timișoara / VIDEO appeared first on deBanat.ro…

- Priveliște dezolanta pe șantierele de la podurile din Iosefin, cea mai importanta lucrare de infrastructura in derulare in Timișoara. Unul dintre poduri este parasit, iar pe celalalt muncitorii puteau fi numarați pe degetele de la o mana. Direcția Edilitara a PMT susține ca se lucreaza. The post Modernizare…