- In noaptea de 31 decembrie, Dan Negru a sarbatorit alaturi de vedete majoratul Revelioanelor, iar show-ul excepțional, care a fost și lider detașat de audiența, a avut ecou in presa internationala. Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post,…

- Medicul barladean Gabriel Simiciuc a castigat cate 2000 de euro de la Antena 1 si Simona Gherghe, pe de o parte, dar si de la Catalina Gancianu, o femeie care l-a acuzat in emisiunea vedetei tv ca i-a imbolnavit copilul de ciroza. Totul s-a intamplat in editia din 22 octombrie 2014 a show-ului…

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Finala emisiunii „Vedeta populara”, concerte de muzica usoara si populara, pe langa traditionalul Concert de la Viena, editii speciale cu vedete, cel de-al 18-lea Revelion cu Dan Negru la Antena 1, dar si „Gala Revelioanelor de altadata”, cu momente din arhiva cu actori precum Amza Pellea, Puiu Calinescu,…

- Pepe și fiica sa cea mare, Maria (5 ani), au caștigat joi seara, la Antena 1, ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a acestui sezon. Interpretul de muzica latino și dragalașa sa fetița au demonstrat, pe parcursul amuzantelor probe ale emisiunii prezentate de Dan Bittman, ca se cunosc suficient de bine…

- Este mutarea anului in televiziune! Realizatorul Mircea Radu se intoarce la Antena 1. Acesta a prezentat emisiunea Femei de 10, Barbați de 10 la TVR 2, cu Marina Almașan, și-ar fi prezentat demisia, scrie ziarul Click. Potrivit Click, Mircea Radu va fi gazda unui reality-show gen “Miss Fata de la țara”,…

- Emisiunea „Aici eu sunt vedeta“ de la Antena 1 va mai avea doua ediții in care apare Dan Bittman, urmand ca apoi acesta sa fie inlocuit. Noul prezentator va fi Cosmin Seleși. El va aparea in emisiune din sezonul al doilea, care incepe din ianuarie 2018. Contactat de paginademedia.ro , Dan Bittman a…

- Rocsana Marcu și fiicele sale, Mayra (10 ani) și Indira (6 ani), au caștigat cea de-a șaptea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata la Antena 1 de Dan Bittman, iar suma de 7.500 de lei obținuta de acestea ii va fi daruita lui Andrei (10 ani), un baiețel grav bolnav.

- Dan Bittman pregatește, din nou, o emisiune proprie, in care este regizor, finanțator și principal protagonist – ”Bandittman Show”. Solistul trupei Holograf (55 ani) filmeaza episoade pilot pentru a-i gasi noii sale emisiuni o forma cat mai simpatica și atragatoare incat sa starneasca interesul postului…

- Daniel Buzdugan, prezentatorul și realizatorul de la Radio Zu, vine alaturi de fiica sa, Maria (9 ani), la Antena 1, intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Dan Bittman. De la ora 21.15, veți avea parte de multe surprize, așa ca fiți pe faza.

- Show-ul “Te cunosc de undeva!” isi va desemna cel de-al 12-lea castigator sambata, 16 decembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, intr-o finala magica, plina de personaje reale si imaginare, insotite de stralucire, coregrafie fastuoasa, dar si de putina nostalgie, si prezentata de Alina Puscas si Cosmin…

- Patru copii și parinții lor celebri concureaza joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, intr-o noua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Dan Bittman, la Antena 1. O ediție in care Daniel Buzdugan, Rocsana Marcu și Dinu Iancu Salajanu vor fi vazuți prin ochii propriilor lor copii, caci…

- Andrei Ștefanescu vine alaturi de mama sa, Roxana, joi, 14 decembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Daniel Buzdugan, Rocsana Marcu și Dinu Iancu Salajanu, cei trei parinți celebri care iși insoțesc copiii in platoul show-ului prezentat de Dan Bittman.

- Andreea Berecleanu (42 de ani) a fost greu incercata in ultimele luni. scrie click.ro. Prezentatoarea de la Antena 1 a trecut prin momente cumplite dupa ce si-a pierdut tatal in aceasta toamna. Magia sarbatorilor nu o va cuprinde anul acesta pe vedeta, care a declarat ca asteapta ca 2017 sa se termine…

- Daca nu ar fi fost jucatoare profesionista de tenis, Sorana Cirstea (27 de ani) ar fi putut face cariera in sporturile de contact! "Sori" a dezvaluit secretul loviturilor extrem de spectaculoase, specifice kickboxingului, pe care le face la antrenamente. Sorana Cirstea se diferentiaza de…

- La scurt timp dupa ce Departamentul de Stat al SUA a cerut Parlamentului Romaniei sa renunțe la modificarile legilor Justiției, Adrian Ursu, realizator Antena 3, și-a exprimat punctul de vedere referitor la...

- Alina Pușcaș și soțul ei au implinit 3 ani de cand sunt impreuna. Vedeta de la Antena 1 a postat o imagine pe contul de socializare in care apare ținand in palma verighetele. Alina Pușcaș și soțul ei formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri de la noi. Au impreuna doi copii și o casnicie așa cum…

- De multe ori alegem sa mancam pe graba un covrig atunci cand ne e foame. Consideram ca e inofensiv și ca nu are foarte multe calorii. E important de știut ca un simplu covrig are totuși cel puțin 330 de calorii care se transfora in depozite de grasime daca nu facem sport. Prezentatoarea emisiunii Numai…

- Iata ce spune Nicoleta Cirjan, fosta colaboratoare a lui Nicholas Medforth-Mills si femeia care i-a nascut o stranepoata Regelui. Numele Nicoletei Cirjan a reaparut in prim-plan odata cu noul scandal de la Casa Regala. Se pare ca si de aceasta data cazul nesolutionat inca al paternitatii fetitei nascute…

- Legatura dintre Alina Eremia și Horia Brenciu, de care nu a știut nimeni pana acum. Bruneta l-a intalnit pe artist, pe vremea cand avea doar patru ani. In aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, Alina Eremia vine impreuna cu mama ei, Daniela, sa ii puna la incercare pe cei trei parinți…

- Copiii celebritaților continua sa dezvaluie secretele parinților lor joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15, la "Aici eu sunt vedeta", show-ul prezentat de Dan Bittman, la Antena 1. De aceasta data, la...

- Helmut Duckadam canta in duet cu Dan Bittman la “Aici eu sunt vedeta”, pentru soția lui. Momentul poate fi vazut joi, 9 noiembrie la Antena 1. “O sa te provoc, chiar daca microfonul e cam mic pentru mana ta, sa cantam ceva impreuna”, il va invita prezentatorul show-ului, Dan Bittman, pe celebrul portar.…

- Mihai Morar și gemenele sale, Mara și Cezara (opt ani), au caștigat aseara cea de-a patra ediție a celui mai sincer show al momentului, "Aici eu sunt vedeta", prezentat la Antena 1 de Dan Bittman....

- Marele și surprinzatorul show al transformarilor continua sambata, 4 noiembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, cu o noua și spectaculoasa ediție, prezentata de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizata de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Andrei Aradits și Aurelian Temișan.

- Dan Bittman, pe care telespectatorii Antenei 1 il pot vedea in fiecare seara de joi, de la ora 21.15, la Antena 1, in postura de prezentator al show-ului "Aici eu sunt vedeta", marturisește ca a caștigat primii sai bani la varsta

- Nicoleta si Iuliana Luciu vor face parte dintr-un show total senzational, un show care se va difuza in primavara anului 2018 la Antena 1! Cele doua surori vor avea parte de o aventura de zile mari in inima Asiei. Surorile Luciu sunt prima echipa de vedete care intra in cursa Asia Express, show de aventura…

- Flavia Mihașan și Alexandru Ion s-au desparțit? Ei bine, se pare ca cei doi au rupt logodna in urma cu o luna, iar „vecina” de la Antena 1 a fost deja surprinsa in compania unul blogger celebru de la noi. Flavia Mihașan și actorul Alexandru Ion au fost impreuna timp de patru ani și deși apropiații se…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost invitata, marți seara, in studioul #Rezistenta TV pentru un interviu. In finalul transmisiunii Kovesi a acceptat fasa niciun fel de reacție ca oamenii sa fie instigați sa iasa in strada duminica, 5 noiembrie.

- Paula Chirila trece prin momente de panica in aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul de la Antena 1 prezentat de Dan Bittman, in care copiii celebritaților dezvaluie secretele parinților lor.

- Fata lui Aurelian Temișan, la emisiunea Aici eu sunt vedeta. Secretele lui Aurelian Temișan – sau macar cateva dintre ele – sunt dezvaluite chiar de catre fiica sa, Dora, in varsta de 7 ani. Astfel, joi, 26 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta” (Antena 1), copilul spune lucruri neștiute…

- Ion Dichiseanu și fiica sa, Ioana, vin joi, 26 octombrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, sa puna in dificultate celebritațile care vin alaturi de copiii lor, in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman.

- Talent show-ul „Vedeta populara“, care a inceput duminica aceasta, la TVR 1, a plasat televiziunea publica in top 5, la nivel national, ca numar de telespectatori. Liderul de audienta pe acelasi interval orar a fost, insa, Antena 1, cu show-ul „iUmor“. „Fort Boyard“, de la Pro TV, a fost lider de audienta…

- Copiii vedetelor tale preferate din Romania intrețin atmosfera cu rasete și voie buna, in fiecare joi, de la 21:15, la Antena 1, la ”Aici eu sunt vedeta”, emisiune moderata de Dan Bittman.

- Joi seara, la “Aici eu sunt vedeta”, a fost momentul adevarului pentru Andreea Antonescu, CRBL și nea Marin, cele trei celebritați care au venit alaturi de copiii, respectiv nepoții lor in platoul emisiunii prezentate de Dan Bittman, la Antena 1. Și asta pentru ca Sienna, Alessia, Darius și Ana au marturisit…

- "Da, au mai fost oferte. Dar nu m-au mai interesat și nu ma intereseaza politica in sine, nu mi se pare pentru mine. De ce? Pentru ca spun ce gandesc și asta nu se face in politica, sunt coleric și in politica trebuie sa ai un soi de diplomație, care cateodata nu e apreciata, ma uit acum ca se bat…

- Dan Bittman a dezvaluit ce anume admira acum la propria persoana atunci cand se privește in oglinda. Dan Bittman, solistul trupei Holograf , a fost considerat, de-a lungul anilor, unul dintre cei mai seducatori barnați din showbiz-ul romanesc. Dan Bittman, care prezinta o noua emisiune la Antena 1 ,…

- Toate vedetele au fost copii candva și din aceasta idee s-a nacut o alta proba a emisiunii „Aici eu sunt vedeta”! Dan Bittman a prezentat pe marele ecran o fotografie inedita din perioada de copilarie a unei vedete Antena 1!

- Cu ocazia primei ediții a emisiunii “Aici eu sunt vedeta”, de la Antena 1, Alex Velea urmeaza sa apara pe scena alaturi de mama lui, pentru a-i pune in dificultate pe Mihaela Cernea, Andrei Duban și Ionuț Iftimoaie, primele trei celebritați invitate alaturi de copiii lor in acest show nou. Constantina…

- Mama lui Alex Velea vine la “Aici eu sunt vedeta”, alaturi de fiul ei. Aceasta face dezvaluiri interesante despre interpret. Alex Velea vine in aceasta seara, de la ora 21.15, in prima ediție “Aici eu sunt vedeta”, sa ii puna in dificultate pe Mihaela Cernea, Andrei Duban și Ionuț Iftimoaie, primele…

- Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, in prima ediție “Aici eu sunt vedeta”, show-ul in care copiii celebritaților vin sa dezvaluie secretele parinților lor, campionul mondial superkombat Ionuț Iftimoaie se emoționeaza pana la lacrimi, atunci cand vede proiectate pe ecranul din platoul emisiunii imagini…

- Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, la Antena 1, ia startul cel mai nou show de divertisment, cu Dan Bittman in calitate de gazda. La "Aici eu sunt vedeta", starurile autohtone și copiii lor vor intra intr-o competiție distractiva care va demonstra cat de bine se cunosc, de fapt, unii pe alții.

- Premierul a sustinut, luni seara, ca toate salariile bugetarilor vor creste, precizand ca acum se lucreaza la cateva "reglaje fine", in special in sistemul de sanatate. In alta ordine de idei, Tudose a promis ferm ca Guvernul nu va mai lua niciun leu de la FMI, iar pe reprezentantii Fondului…

- Baieții de la Holograf au poposit in platoul de la ”Neatza” cu surprize mari. Se pregatesc intens de un super concert unplugged, la Teatrul Național din București, spectacol care sarbatorește 20 de ani de la lansarea albumului ”69 Unplugged”, ce conține piese precum ”Ochii tai” sau „Banii vorbesc”.

- Prezentator al emisiunii ,,Insula iubirii" de la Antena 1, Radu Valcan isi face debutul in dublajul de animatie cu un rol negativ in ,,My Little Pony: Filmul", unde il interpreteaza pe Regele Storm din 13 octombrie, odata cu premiera filmului pe marile...

- Dan Bittman e pregatit sa devina bunic, a recunoscut asta in premiera pentru Libertatea. Cel mai mare crai din showbiz are trei baieți și cum cel mai mare dintre ei, Alex, a devenit major, liderul Holograf simte ca nu e departe momentul cand va legana nepoți pe genunchi. Copiii lui Dan Bittman cu Liliana,…

- Cazul fostului preot Cristian Dorin Pomohaci s-a incheiat astazi, 6 octombrie 2017, prin Decizia Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Ardealului, care a aprobat Hotararea nr. 4 / 5 octombrie 2017 a Consistoriului...