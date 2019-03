Maramureşul recomandat ca destinaţie de Paşte

Sărbătorile Pascale se apropie cu paşi repezi, în acest an Paştele Catolic va avea loc în 21 aprilie, iar cel ortodox o săptămână mai târziu. În plus, se pare că în acest an minivancaţa de Paşti va fi una prelungită. Motivul este faptul că, pentru prima dată, Vinerea Mare este zi liberă prin lege. Astfel,… [citeste mai departe]