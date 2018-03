Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de un an, timp in care a tot amanat evenimentul, fostul premier Dacian Ciolos a anuntat astazi, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in maxim doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Platforma Romania 100, pe care o conduce, ramane o miscare civica.

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul

- „Nu ma ocup cu revolutia in partid. Daca colegele mele de la organizatia de femei - pentru ca doamnele sunt de obicei recomandate de organizatia de femei si intra pe norma interna de partid in Biroul Permanent National - daca ma vor recomanda, le voi multumi si voi candida pentru un post de vicepresedinte…

- Prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca “este doar un instrument servil al subordonarii politic”, considera Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos. Platforma critica, totodata, faptul ca Toader…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte al organizatiei de femei a PSD, a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie. "Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte mult timp si trebuie sa ma implic foarte mult. O functie…

- La inceputul acestui an s-a infiintat de si in jurul echipei Guvernului Ciolos, Platforma Romania 100. Comunitatea nu se vrea a fi inca un partid politic ci, asa cum se autodefineste, ”este o miscare cetateneasca, deschisa, activa, care are ca obiective transformarea mediului politic si guvernamental…

- Federația Romana de Tenis a anunțat in cursul acestei zile locul de desfașurare al partidei de Cupa Davis dintre Romania și Maroc din Grupa II Euro-Africana, care va avea loc intre 7 și 8 aprilie 2018. Federalii au stabilit ca partida sa aiba loc la Cluj, in Sala Polivalenta, suprafața urmind sa fie…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Simona Halep (26 de ani) a risipit, in aceasta dimineata, orice dubiu privind sponsorul tehnic. Printr-un mesaj postat pe retelele de socializare, fostul lider mondial a confirmat ca a ajuns la o intelegere cu Nike, gigantul american ale carui haine le imbraca de mai multe zile, scrie Medifax. La o…

- Platforma România 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma în partid politic cu acte în regula în aceasta vara, a anunțat în direct la Realitatea TV fostul ministru al Muncii din guvernul tehnocrat.

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, viceprimarul Gabriel Harabagiu si președintele organizației municipale PSD Iași, fostul deputat social-democrat Sorin Iacoban, au fost excluși vineri din partid.

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- FCSB s-a impus cu 2-1 in deplasarea de la Gaz Metan Mediaș, intr-un meci contand pentru etapa a 23-a a Ligii I. In urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe prima treapta a clasamentului, cu un punct in fața CFR Cluj, dar și un meci in plus disputat. Gaz Metan Mediaș continua seria rezultatelor…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Filipe Nascimento a fost prezentat la Levski Sofia, acolo unde a fost cedat in schimbul a 200.000 de euro de Dinamo. Mijlocașul venit la Dinamo de la CFR Cluj, la schimb cu Dan Nistor, in vara 2017, n-a rezistat decat 6 luni in "Groapa", unde a inscris doua goluri in 19 meciuri. Fotbalistul a semnat…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte…

- Dancila, despre ministri cu probleme penale: Exista prezumtie de nevinovatie pana la condamnare Premierul desemnat Viorica Dancila a fost intrebata, marti, daca va accepta ca ministri cu probleme penale sa faca parte din Cabinetul sau, ea precizand ca prezumtia de nevinovatie exista pana la condamnare,…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca PSD-ALDE au primit miercuri seara nu a doua, ci a treia sansa si le transmite romanilor care vor sa se alature Platformei Romania 100 sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca vor reusi sa propuna solutii care sa fie acceptate si sprijinite…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. …

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei.”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți…

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Sepsi Sfantu Gheorghe e una dintre cele mai active echipe de pe piața transferurilor, iar astazi a reușit o noua mutare. Covasnenii s-au ințeles cu fundașul central ivorian Ousmane Viera, fostul fotbalist al celor de la CFR Cluj, Internațional Curtea de Argeș și Pandurii Targu Jiu, mutarea fiind intermediata…

- Dupa ce l-a vandut pe George Țucudean la CFR Cluj, pentru 450.000 de euro, Viitorul a anunțat transferul unui atacant din Liga 1. Echipa lui Gica Hagi l-a adus pe Mihai Voduț, liber de contract dupa desparțirea de FC Voluntari. Atacantul de 23 de ani a efectuat vizita medicala și a semnat pe 3 ani…

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a anunțat, joi, ca va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii ROBOR.

- ”Pe 4 ianuarie 2017 Dacian Ciolos isi termina mandatul de prim-ministru independent lasand Romania intr-o situatie economica stabila cu perspective de crestere. Premierul Guvernului PSD-ALDE a primit in aceeasi seara si raportul de guvernare al ministrilor tehnocrati (http://bit.ly/2j9mf8A) impreuna…

- Fostul premier Dacian Cioloș este chemat in USR de 15 parlamentari ai acestei formațiuni. In scrisoare, se spune printre altele ca Cioloș și echipa sa are un loc sub acoperișul USR. „Dacian, vino in USR și hai sa lucram impreuna! Am ințeles prudența de pana acum și ți-am respectat opțiunea. Dar timpul…

- Este oficial! Proiectul de lege privind inființarea Centrului Muzeal al Locomotivelor, in cartierul Dej-Triaj, a fost aprobat. Anunțul a fost facut astazi de deputatul Cornel Itu. ”Sunt bucuros sa anunt ca judetul Cluj se va imbogati cu un nou muzeu, dupa ce Camera Deputatilor a adoptat vineri, 22 decembrie,…