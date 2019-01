Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie are un nou sef. Inspectorul sef adjunct al Inspectiei Judiciare, procurorul Gheorghe Stan (foto), a castigat concursul pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei de investigare a infractiunilor comise de magistrati, dupa ce a sustinut…

- Structura teritoriala DNA Oradea va fi prezenta la audieri la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie, din cadrul Parchetului General, miercuri, 9 ianuarie 2019, anunta Chris Terhes, presedintele Romanian Community Coalition."Amintesc faptul ca, in urma inregistrarii aparute…

- Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului General a deschis un dosar penal in rem in legatura cu inregistrarea audio facuta publica de un avocat in care ar aparea procurori de la DNA Oradea care discuta despre actiuni de intimidare a judecatorilor. "Pe…