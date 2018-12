Cel mai mare festival din Europa dedicat muzicii anilor ’80 și ’90, Diskoteka Festival, promite publicului experiențe de neuitat intre 31 mai și 2 iunie 2019 in Timișoara, cu peste 50 de artiști care au definit muzica de dans a celor doua decade, printre care Modern Talking, Ace of Base, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Alexia, Haddaway, SNAP sau East 17. Stadionul ”Dan Paltinișanu” din orașul de pe Bega se va transforma in cea mai mare discoteca in aer liber din lume pe parcursul celor 3 zile de festival printr-un maraton concertistic impresionant desfașurat pe 5 scene. Peste 50 de artiști…