- Judecatorii de la Tribunalul București au decis, joi, ca prima sentința in dosarul Hexi Pharma sa fie anunțata pe 23 ianuarie, astazi avand loc ultimul termen pe fond.Procurorii au cerut condamnarea a pedepase maxime pentru Flori Dinu, director general, si Mihai Leva, sef de productie al…

- Procurorii au cerut joi la Tribunalul Bucuresti condamnarea directorului general al companiei Hexi Pharma, Flori Dinu, la o pedeapsa maxima cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…

- Magistrații Tribunalului București au amanat, joi, pentru a șasea oara pronunțarea in dosarul lui Dumitru Dragomir, in care fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a fost trimis in judecata pentru luare de mita si complicitate la spalare de bani. Noul termen este 11 ianuarie, conform…

- Procurorii DNA precizeaza, într-un raspuns oferit la cererea instantei de la Tribunalul Bucuresti, ca nu au colaborat cu SRI în dosarul Belina, au precizat surse judiciare, adaugând ca Serviciul ar fi oferit sprijin pentru ancheta

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea in judecata a firmei Hexi Pharma, pentru evaziune fiscala, si a doua persoane fizice, administratori ai unor firme, Miron Panaitescu și Attila Erdei. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București. Fața de CPS Chemical &…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 anunța ca au facut percheziții la domiciliile a șapte persoane in dosarul deschis ca urmare a agresiunii asupra jandarmilor care au intervenit la protestele din 10 si 11 august.O alta ancheta este deschisa la Parchetul General,…