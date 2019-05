Stiri pe aceeasi tema

- Romania TV a difuzat o informație, vineri seara, conform careia, potrivit unor surse, Radu Mazare a evadat din inchisoarea in care era deținut in Madagascar, cu doar 3 zile inainte de a fi extradat in Romania.Prima instituție care a reacționat a fost Poliția Romana. Intr-un raspuns oferit…

- n a treia duminica de mai a fiecarui an, mii de comunitati din intreaga lume se reunesc pentru a aprinde lumanari si candele in memoria celor care au murit in urma SIDA. La noi, ritualul aprinderii lumanarilor isi propune sa aduca un omagiu colectiv romanilor disparuti din cauza SIDA, sa transmita un…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare va fi extradat din Madagascar si va fi adus sub escorta Politiei, in Romania, pe data de 20 mai. ‘In urma informarii transmise de autoritatile din Republica Madagascar, la data de 14 mai, cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite international…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare ar fi fost mutat in inchisoare in Madagascar. Potrivit informatiilor prezentate de Antena3, acesta ar putea ajunge in Romania la sfarsitul saptamanii.Acesta se afla intr un arest preventiv, in celula cu 42 de persoane, in conditii grele. Escorta care…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat, luni, ca institutia pe care o conduce a transmis documentele necesare in vederea extradarii fostului primar al Constantei, Radu Mazare, din Madagascar. Ministrul Birchall a anuntat ca astazi la ora 9.00 actele ...

- Radu Mazare se afla in arest in Madagascar Foto arhiva Politia Româna a cerut Curtii de Apel Bucuresti sa analizeze daca sunt întrunite conditiile extradarii din Madagascar a fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare. Dupa aceasta verificare, instanta va informa…

- Poliția Romana anunța ca Radu Mazare a fost arestat pentru 6 zile in Madagascar, autoritațile din Romania fiind anunțate de depistarea fostului edil prin Centrul de cooperare internaționala. Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul…

