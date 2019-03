Autostrada din Parcul National Muntii Rodnei (VIDEO)

Capra neagra, marmota sunt specii ocrotite de lege. Muntii Rodnei – Parc National cu regim foarte strict. Degeaba. In fiecare weekend e autostrada in Parcul National Muntii Rodnei. Plin de snowmobile, care au interzis prin lege. Oricine merge pe munte in zona Borsa e socat de traficul intens pe… [citeste mai departe]