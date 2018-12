Persoanele care incaseaza indemnizații pentru invaliditate, dar și veteranii și vaduvele de razboi vor incasa mai mulți bani.

Este vorba despre o majorare in medie de aproape cinci ori a acestor indemnizații: de la 259 de lei la 1.500 de lei lunar pentru cei incadrati in gradul I de invaliditate, de la 231 de lei la 1.000 de lei lunar pentru invalizii de razboi incadrați in gradul II de invaliditate, si de la 196 de lei la 900 de lei lunar pentru cei incadrati in gradul III de invaliditate, conform vremeanoua.ro.

In cazul veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi, daca acestea…