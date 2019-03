Stiri pe aceeasi tema

- „Din punctul meu de vedere, din pacate, domnul presedinte a ajuns, nu sa ignore fisa postului, sa nu o cunoasca. Pentru ca, din a fi cel echidistant si toate cele care scriu in fisa postului, iata ca domnul presedinte este clar ca face campanie. Este doar presedinte al PNL. Din punctul meu de vedere,…

- Parlamentarii nu s-au inteles, iar soarta majorarii alocatiilor pentru copii ramane incerta. PNL a propus ca marirea sa intre in vigoare de la 1 aprilie, chiar daca bugetul nu e promulgat pana atunci. "E imposibil", au replicat alesii de la PSD. Legea bugetului e, in prezent, la Curtea Constitutionala,…

- Luna din care se vor plati alocatiile copiilor ramane incerta. Parlamentul a alocat fonduri pentru majorarea alocatiilor de stat ale copiilor prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, iar Guvernul a actualizat prin OUG sumele din Legea alocatiilor, astfel incat acestea sa poata fi platite efectiv.…

- Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata marti de Guvern insa pentru a putea plati sumele este nevoie ca presedintele Romaniei sa promulge Legea bugetului de stat, afirma ministrul Muncii, Marius Budai.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca OUG-ul care modifica Legile justiției era necesara și trebuia data de catre Guvern.”Eu cred ca OUG a respectat principiul transparenței. OUG de asta este OUG ca sa se dea repede. Eu cred ca este in regula OUG, am citit-o și cred ca este in regula.…

- Guvernul a adoptat marti ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor, masura urmand sa se aplice incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a legii bugetului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, citat de Agerpres.ro.Guvernul a adoptat prin ordonanta…

- Ajutorul de deces se acorda atunci cand moare un salariat sau un pensionar (sau un membru al familiei acestora), persoanei care a suportat cheltuielile in urma decesului. Aceasta persoana poate fi soțul supraviețuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana…

- Documentul precizeaza faptul ca cele doua propuneri pentru funcțiile de ministru – Lia-Olguța Vasilescu și Mircea-Gheorghe Draghici – indeplinesc condițiile de legalitate prevazute de art. 2 din Legea nr. 90/2001, cu modificarile și completarile ulterioare. De asemenea, persoanele propuse nu se gasesc…