E oficial. Acesta este cel mai bun motor din lume

- Revista Engine Technology Internațional a desemnat Premiile International Engine of the Year (IEY) pentru anul 2019, la capatul voturilor exprimate de 69 de jurnaliști din 31 de tari. Pentru ediția din acest an, organizatorii au reconfigurat radical categoriile de concurs, iar una dintre noutațile principale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va intreprinde o vizita in SUA in perioada 23-26martie 2019 pentru a participa la Conferința Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC). Vizita are loc ca urmare a invitației pe care Președintele AIPAC, Morton Fridman, și Directorul Executiv AIPAC,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o...

- Charlie Whiting avea 66 de ani si a murit din cauza unei embolii pulmonare. DOLIU in sport. A MURIT unul dintre marii antrenori ai Romaniei. Are in palmares PERFORMANTE URIASE "Cu imensa tristete am aflat de decesul neasteptat al lui Charile. El a fost o figura inimitabila a Formulei…

- Termenul limita pana la care trebuie depusa Declarația Unica este extins pana la 31 iulie, a anunțat astazi premierul Viorica Dancila, in ședința de guvern. Tot pana la acea data, romanii vor putea redirectiona 2% sau 3% din impozitul pe venit, Executivul prelungind termenul care se implinea pe 15 martie.…

- Laura Codruța Kovesi a decis sa vorbeasca, dupa ce Secția pentru investigarea magistraților a acuzat-o, in mod oficial, de conducerea unui grup infracțional organizat. Deși dupa audieri a spus ca nu știe ce acuzații i se aduc, in reacția oferita dupa comunicatul oficial al Secției, fosta șefa a DNA…

- La Institutul „Marius Nasta” au decedat, de la inceputul anului, 13 pacienti infectati cu bacterii din spital, potrivit unui raspuns al DSP transmis Digi24.Managerul spitalului spunea ca numarul pacientilor care au murit din cauza infectiei cu acinetobacter este mai mic, respectiv cinci.…

- Un pas nou in ofensiva SUV de succes din Europa a marcii. Skoda KAMIQ imbina avantajele oferite de SUV-uri, cu agilitatea unei compacte. Premiera mondiala de la Salonul Auto de la Geneva are loc in martie 2019.