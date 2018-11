Stiri pe aceeasi tema

- Drama in familia parasita de barbatul care a murit in imprejurari inexplicabile in Muntii Bucegi, in timp ce se ducea la intalnire cu prietena pe care abia o cunoscuse. Femeia de care Viorel Gaman divortase sta de aproape doua luni prin spitale din cauza unor grave probleme medicale.

- Drama in familia parasita de barbatul care a murit in imprejurari inexplicabile in Muntii Bucegi, in timp ce se ducea la intalnire cu prietena pe care abia o cunoscuse. Femeia de care Viorel Gaman divortase sta de aproape doua luni prin spitale din cauza unor grave probleme medicale. A picat pe capul…

- Linda Smith (64 de ani), din Millmerran (Queensland), si sotul ei, Jim, hraneau cangurul in momentul in care animalul de 1,82 metri l-a atacat pe barbat. Cei doi soti, dar si fiul lor, de 40 de ani, s-au luptat cu cangurul cu o matura si o lopata. Femeia are un plaman perforat si mai multe coaste rupte,…

- Votul in strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie a inceput la Auckland, Noua Zeelanda, anunta MAE. Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora 7,00 ora…

- Australia a anuntat vineri ca va inchide un centru de detentie pentru solicitanti de azil extrem de controversat, situat in Insula Craciunului, in Oceanul Indian, subliniind astfel succesul politicii sale foarte dure impotriva refugiatilor care incearca sa ajunga in mod ilegal pe teritoriul sau,…

- Valentina Pelinel este o femeie care isi iubeste familia mai presus de orice. A dovedit acest lucru chiar si atunci cand Cristi Borcea era in spatele gratiilor, fiindu-i aproape mereu. Valentina Pelinel gaseste bucuria si armonia in familia sa, astfel ca este in stare de orice.

- Stare de alerta in Australia, dupa ce in capșune, banane si mere au fost descoperite ace de cusut. Autoritatile de la Canberra au anuntat ca inainte de a ajunge in magazine fructele vor fi verificate cu detectoare de metale.