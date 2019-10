Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 27 septembrie, intre orele 16-20, Muzeul ASTRA gazduiește… nu una și... 4 acțiuni in cadrul evenimentului Noaptea Cercetatorilor. Muzeul ASTRA are calitatea de partener al ULB Sibiu in cadrul acestei inițiative ajunsa, iata, la cea de-a VI-a ediție. Read More...

- Muzeul ASTRA, institutie ale carei actiuni sunt posibile prin finantarea Consiliului Judetean Sibiu, organizeaza duminica, 8 septembrie 2019, intre orele 11.00 - 17.00, in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului, zona pastorit, despre atelierul gastronomic Cocolos, cas si smantana / Toate bune ca…

- Asociatia Casa Calfelor Sibiu impreuna cu Muzeul ASTRA organizeaza in aceasta perioada evenimentul Simpozion European de Sculptura . Inițiativa este programata pentru urmatoarele șapte zile, intre orele 10 și 17, pana in data de 10 septembrie 2019. Read More...

- ,,Astazi, Romania se bucura de reputatia de a fi conservat, cel mai deplin – pe plan european –, tehnica si arta olaritului traditional. Orasul Sibiu este considerat ca fiind unul dintre cele mai frumoase si bine conservate orase istorice din Romania si Europa. Cetatea medievala a Sibiului, ramasa intacta…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, gazduiește in perioada 28-29 august 2019 un... mmmmm... nemaipomenit atelier gastronomic de brutarie. Read More...

- Muzeul ASTRA, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu deschide de maine, 15 august 2019, ora 10, standul dedicat produselor micilor meșteri olimpici, participanți la faza nationala a Olimpiadei „Meșteșuguri artistice tradiționale”, ediția a XXIV-a! Read More...

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, continua generosul program Școala in satul tradițional cu o serie de ateliere interactive și un spectacol de teatru de papuși. Read More...