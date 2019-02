Stiri pe aceeasi tema

- Asteptata de fanii cartii lui Andrei Ciobanu si de cei ai filmelor „Selfie” si „Selfie 69” ale Cristinei Jacob, comedia „Oh, Ramona!” va fi lansata in cinematografele din toata tara pe 14 februarie, de Ziua Indragostitilor. „Oh, Ramona!” este rescrierea cinematografica a cartii lui Andrei…

- Comedia ”Oh, Ramona!” a adunat jurnalistii si vedetele in costumatii lejere pentru o proiectie in avanpremiera: ”E acum o poveste mai echilibrata, spusa si de o fata”, a spus regizorul Cristina Jacob despre filmul sau.

- "Tin minte ca eram cu telefonul in brate ca sa nu uit replicile. Eu cred ca am un accent foarte bun in limba engleza, dar la filmare mi se impleticea limba", a povestit Feli despre provocarile pe care i le-a adus filmarea pentru cinema cu regizorul Cristina Jacob, despre care a spus ca isi doreste sa…

- Smiley și Gina Pistol vor aparea impreuna in comedia „Oh, Ramona”, o rescriere cinematografica a carții lui Andrei Ciobanu, „Suge-o, Ramona”, in regia Cristinei Jacob. Filmul are premiera in cinematografe pe data de 14 februarie, moment in care spectatorii ii vor putea urmari pe marele ecran pe Smiley,…

- Smiley este unul dintre cei mai iubiți și apreciați artiști de la noi. Are o cariera de succes și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Gina Pistol, cei doi avand o relație discreta. La inceput de an, Smiley a dezvaluit cat de sanatos este, in consecința, stilul sau de viața. "E destul…

- "Oh, Ramona!" este rescrierea cinematografica a carții lui Andrei Ciobanu pe care regizorul și scenaristul Cristina Jacob a ales-o pentru noul ei proiect de comedie. "Oh, Ramona!" urmarește transformarea lui Andrei din adolescent intr-un adult care-și traiește candid și autoironic prima poveste de dragoste,…

- „Oh, Ramona!” este rescrierea cinematografica a carții lui Andrei Ciobanu pe care regizorul și scenaristul Cristina Jacob a ales-o pentru noul ei proiect de comedie. “Un film despre noua generație de tineri romani, dar europeni, globali, care traiesc – la bine și la rau – dupa modele și stiluri de comportament…

- Comedia „Oh, Ramona!”, regizata de Cristina Jacob, va avea premiera in cinematografele din tara pe 14 februarie, scrie news.ro.Filmul, al patrulea lungmetraj semnat de Iacob, este adaptarea cartii „Suge-o, Ramona!” a lui Andrei Ciobanu. Despre film, Cristina Iacob spune ca este dedicat…