- Relatia dintre Gheorghe Turda si Nicoleta Voicu pare ca a trecut la un alt nivel, iar de impacare nici nu mai este vorba. Artstul, suparat din cauza declaratiilor fostei iubite, a dat din casa si a povestit un episod extrem de dur.

- Un noul val de aer polar aduce in Romania, in urmatoarele zile, ninsori, viscol si temperaturi de pana la -15 grade Celsius. Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie au anuntat ca in...

- Antonia este una dintre cele mai iubite cantarete din showbiz-ul romanesc. Artista este apreciata nu doar pentru vocea pe care o are ci si pentru fizicul si look-ul ei; multi sunt de parere ca este cea mai frumoasa femeie din Romania. Ca o confirmare a acestui lucru, intr-un top 100 al celor mai frumoase…

- Schimbare uriașa anunțata de dezvoltatorii rețelei de socializare Facebook! Aplicația folosita de milioane de oameni va disparea in curand! Despre ce modificare este vorba și cand se va intampla?

- Dupa un an de dragoste, Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu și-au spus adio, fara prea multe explicații. Acum, indragistul artist a dat carțile pe fața și a vorbit deschis despre faptul ca ar fi fost inșelat de catre Nicoleta Voicu.

