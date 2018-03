E luna ta! Inca mai e timp! Fugi si pune bilet! Ea e zodia care va castiga la loto in luna martie!

Stiri pe aceeasi tema

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Horoscopul amoros al uneia dintre zodii spune ca nativii ei pot avea multe relații ”serioase” de-a lungul vieții, dar și mai multe aventuri, scrie realitatea.net.Asta, pentru ca nativii acestei zodii sunt, in marea lor majoritate, persoane care nu se indragostesc prea ușor.

- Previziuni astrologice pentru perioada 3 – 9 martie 2018. Mercur și Venus vor intra in zodia Berbecului Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție.…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Horoscop martie 2018: BerbeculAcum, mai mult decat in lunile anterioare, va concentrati pe cariera, dar si pe viata de familie. Pregatiti scena pentru un viitor proiect, care poate insemna chiar o afacere de familie. Ar putea aparea anumite intarzieri financiare, dar nu va ingrijorati.…

- Berbecii vor oscila intre invitația la o petrecere cu prietenii și o seara in doi. Unii vor incerca sa impace pe toata lumea, dar daca vor ajunge prea tarziu acasa, s-ar putea sa-și petreaca noaptea singuri, in fața televizorului. Berbecii singuri iși vor suna un fost partener pentru o intalnire”de…

- Daca unele persoane sunt predestinate sa ramana pentru toata viata impreuna, astrologii avertizeaza ca unele zodii nu ar trebui sa formeze niciodata un cuplu. Au caractere complet diferite și nu se vor ințelege de nici o culoare. Atat timp cat sunt impreuna, iși vor face doar rau.

- BERBEC: Berbecii sunt foarte atenție de obicei la ceea ce fac de fiecare data, iar acest weekend nu este o excepție. Ei se gandesc de cateva ori inainte de a lua anumite decizii, pentru a fi siguri ca nu greșesc. Cu orgoliul mare, evita sa ceara sfatul unor persoane apropiate, insa sa știți…

- Astrele vin in ajutorul femeilor și ne dezvaluie care sunt nevoile barbaților in relații in funcție de semnul lor zodiacal, scrie estisuperba.ro. Tu le știai? Citeste si Zodiac chinezesc saptamana 19-25 februarie 2018. A inceput Anul Nou Chinezesc! Afla cum este influentata zodia ta BERBEC:…

- Luna cadourilor ii va aduce unei anumite zodii un castig fabulos. Daca esti in aceasta zodie, sfatul nostru este sa uiti de griji, neajunsuri si probleme, deoarece norocul urmeaza sa iti bata la usa. Berbecii sunt norocosii lunii martie. Recunoscuti pentru ambitia si perseverenta lor, nativii…

- Luna Februarie nu este numai luna indragostitilor, a inimioarelor si a declaratiilor de dragoste, ci este, de asemenea, si luna marilor castiguri pentru anumiti nativi. Bani, bani, bani. Toata lumea vrea bani. Daca iti doresti sa iti multiplici sansele la o noua viata, fugi repede si pune un bilet la…

- Berbecii vor avea parte de castiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie si aprilie lucrurile se vor reaseza pentru ei din punct de vedere profesional. Citeste si HOROSCOP MARIANA COJOCARU FEBRUARIE: Ce zodii sufera in luna iubirii, cine are o noua relatie, cele mai…

- Hipocrate spunea ca, impreuna, corpul si mintea sunt o unitate si, afectandu-l pe unul, il afectezi pe celalalt. Medicina moderna a adoptat un alt punct de vedere, acela de a izola cauza si de a prescrie un remediu specific care reprezinta solutia. Pasteur susținea cu putere efectul microbului in medicina.…

- TAUR Despre Tauri se stie ca sunt extrem de incapatanati si ca nu renunta usor la ideile sau parerile lor, chiar daca sunt total gresite, scrie astrologie.acasa.ro. In februarie, lucrurile se vor inrautati. Orice discutie, cat de mica se transforma pentru acesti nativi intr-o cearta. In plus,…

- 1. Berbec Berbecul știe mereu cum sa rezolve orice situație. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Muncește incontinuu din greu pentru a-și indeplini visele. E mereu concentrat la serviciu și are intotdeauna o energie ieșita din comun.…

- 1. Gemeni Aceasta este o veste buna pentru toți care sunt in zodia Gemeni deoarece ei vor fi in cele din urma independenți in 2018. In ultimii ani, incercau foarte mult sa fie independenți, dar asta nu a reușit sa se intample in cele din urma. Dar principala problema a fost ca anul…

- In data de 26 ianuarie 2018 planeta Marte, denumita și Planeta Razboiului, va intra in semnul Sagetatorului și il va tranzita pana pe data de 17 martie 2018, atunci cand iși va face intrarea in semnul Capricornului. Marte este planeta acțiunii, iar acest aspect va aduce dinamism și energie in sectoarele…

- Berbec Intre 27 și 28 ianuarie, seara, discuții, uneori profitabile dar și multa pierdere de timp in conversații mondene sau ocazionale. Șansa pentru a invața, pentru a expune un subiect in public, pentru a se exprima colorat și pentru a aduce argumente destul de convingatoare intr-o disputa. Mici divergențe…

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Iata care sunt nativii din zodiac cu care trebuie sa ai mare grija in perioada urmatoare: Una dintre aceste doua zodii care vor fi extrem de agitate in luna februarie este zodia TAUR. Acești nativi nu vor ezita sa se impuna ori de cate ori vor avea ocazia și, mai ales, sa-și spuna punctul…

- O zodie va avea noroc cu carul anul acesta la toate capitolele: viața romantica, cariera și bani. Ca fiecare an, anul 2018 are si el partile sale bune si proaste. Cu toate astea, lucrurile nu vor sta asa pentru toti nativii, femeia din zodia Scorpion fiind una dintre cele mai norocoase, scrie One.ro.…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- Locul IV: Barbatul CAPRICORN Barbații nascuți sub acest semn zodiacal se afla abia pe locul 4, insa acești barbați se pricep de minune la preludiu și știu exact unde sa te atinga pentru a-ți oferi placere. Acești nativi sunt extrem de atenți la nevoile partenerei lor și mai ales la…

- HOROSCOPUL NOROCULUI LA BANI. Astrologii au realizat horoscopul norocului la bani si au aflat care sunt numerele pe care nativii trebuie sa le joace la LOTO pentru a castiga. Berbec: 4,7,8,12,13,17,22,26 Taur: 2,4,6,11,12,16, 20,29,37,47 Gemeni: 3,5,8,10,12,15,23 Rac: 2,4,7,9,11,14,16,20,25 Leu: 1,3,4,8,10,13,19,22…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o mulțime de surprize pe plan sentimental. Deși in luna ianuarie au avut parte de momente mai tensionate in cuplu, in luna ce vine vor avea parte doar pe momente romantice și de multa iubire. Berbecii iși vor gasi dragostea adevarata…

- Locul III: CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal tac și fac (bani). Deși nu sunt oamenii ideilor stralucite și ai muncii eficiente, capricornii sunt persoane ambițioase și muncesc din greu pentru a avea cat mai mulți bani. De cele mai multe ori, acești nativi sunt cei care…

- Varsator Configurațiile astrale vor fi prielnice pentru a pune bazele unei cariere infloritoare, care le va aduce prosperitate. Nu conteaza in ce domeniu iși doresc aceștia sa activeze, important este ca vor avea oportunitați foarte bune in anul care vine. Trebuie doar sa profite de ele.…

- Iti oferim o lista cu 4 zodii rebele, care nu se multumesc cu barbati linistiti, ele vor baieti rebeli si rai, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt: Citeste si De ce femeile aleg mereu "baietii rai" 1. Berbec Femeia Berbec pune pasiune in tot ceea ce face si mai ales, in relatia…

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a vorbit la Antena 3 despre trendul astral al saptamanii 8 - 14 ianuarie. Cele mai dificile zile ale saptamanii viitoare vor fi luni și marți, cand majoritatea zodiilor trebuie sa fie atente. In schimb, spre final, lucrurile se limpezesc.

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- HOROSCOP BERBEC Ceva iti spune sa stai pe loc momentan, sa nu dai frau liber energiei tale debordante inaintea unui drum care nu duce chiar acolo unde sperai. Intuitia te trage de maneca si spune ca pe undeva ar exista un pericol sau un punct slab care poate strica totul la un moment…

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- Vești bune pentru toate zodiile in a doua zi din an. Berbecii se vor bucura de o perioada norocoasa, in timp ce taurii vor avea parte de o surpriza. Racii nu sunt afectați de agitația din ultimul timp, iar scorpionii au chef de plimbari.

- Varsator Varsatorii au sanse sa-si gaseasca in 2018 adevarata dragoste. Daca in prima parte a anului vor tatona terenul, din iunie o simpla aventura poate deveni ceva serios. Nativii din Varsator vor avea parte de succes si pe plan financiar. Din punct de vedere profesional vor…

- HOROSCOP 29 decembrie 2017. Racii exagereaza cu munca! Ar trebui gandeasca mai mult la ei, la linistea lor. Nativii din sagetator sa iși numere un pic resursele materiale, ca sa descopere ca stau chiar foarte bine. Iata ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii! HOROSCOP BERBEC Degaji o…

- Astrele ne dezvaluie ce are de facut fiecare zodie pentru a se bucura de un an nou plin de impliniri și fara lipsuri, scrie estisuperba.ro. Iata ce trebuie sa faci tu: Citeste si HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor BERBEC: Berbecii…

- Zodia care va avea multe de caștigat la final de an: toate lucrurile bune i se vor intampla! GEMENI: Nativii acestei zodii vor avea șanse foarte mari sa gaseasca o noua sursa financiara, iar relațiile profesionale de la actualul loc de munca iți vor oferi oportunitați noi și favorabile.…

- Berbec: Semne bune ca incep schimbari importante pentru voi: veți afla poate chiar din gura șefului despre planurile cu bataie mai lunga pe care le are in ceea ce va privește, stabiliți ziua și locul unei negocieri cu un potențial client important, aflați ecourile unei inițiative recente a voastre.

- Evenimentul astral care se remarca in saptamana 18-24 decembrie 2017 este cel de Luna Noua din semnul Sagetatorului care se perfecteaza luni. Acest lucru marcheaza debutul unei perioade in care ni se ofera oportunitatea de a explora lucruri noi, de a face descoperiri și de a ințelege unele lucruri…

- Horoscop 2018 – Cel mai bun partener din 2018, in ordine inversa Fecioara Cel mai mare defect al unei Fecioare este lupta pentru perfectiune. In relatie ii va lasa partenerului impresia ca nu este suficient de bun, ca ar fi putut face mai multe, ca nu s-a straduit destul. Acest lucru poate pune…

- Toata lumea așteapta noul an pentru ca va fi mult mai bun decât anul 2017. Pentru unele persoane așa va fi, însa pentru altele va fi exact invers. Berbecii vor fi puși în fața unor situații grele în care trebuie sa fie puternici. Cea mai mare problema a lor este…