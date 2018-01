Stiri pe aceeasi tema

- Fiscul și-a indeplinit programul prevazut de legea bugetului Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat 214,9 miliarde de lei in 2017 și a realizat programul prevazut de legea bugetului. Planul de incasari al ANAF pentru 2017 a fost de 214,37 miliarde. Conform datelor din trezorerie,…

- Declaratia 600 se poate transmite online prin serviciul Spatiul Privat Virtual dar si pe portalul e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o notificare publicata pe site-ul oficial al institutiei.

- Declarația 600 poate fi depusa și online. Data de 31 ianuarie 2018 este in care persoanele fizice autorizate și ceilalți contribuabili care au obținut in 2017 venituri din activitați independente, din chirii, din agricultura, silvicultura și piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investiții…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane…

- Potrivit Agenției Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), aproximativ 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției de asigurari sociale de sanatate…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Conform evaluarii realizate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), a rezultat ca au obligația de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 (“Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- Vesti proaste pentru firme. Din acest an, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Acest lucru este prevazut de OUG 116/2017. Conform…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- MEDIAFAX prezinta principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna ianuarie 2018. Marti, 9 ianuarie - Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va putea retine 15% din banii recuperati de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. Reprezentanții Ministerului Finantelor au precizat ca urmaresc astfel stimularea angajatilor fiscali pentru ca aceștia sa ramana in sistem. Asta dupa…

- Angajații Fiscului vor putea fi premiați din banii colectați din amenzi și prejudiciile recuperate, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența al Ministerului Finanțelor, citat de catre Pro TV . Mai exact, funcționarii Fiscului vor putea incasa 15% din totalul amenzilor sau sumelor recuperate din…

- Firma SC UTON SA detinuta de Marian Iancu, fostul patron al clubului de fotbal Politehnica Timisoara, este vanduta bucata cu bucata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ANAF intr-o licitatie publica, pe 05 ianuarie 2018. “Astfel, vor fi duse la indeplinire masurile dispuse de instanta de judecata…

- Vectorul fiscal, reprezentand lista obligatiilor fiscale pe anul 2018, va fi modificat din oficiu pentru contribuabilii care au calitatea de angajatori, se arata intr-un comunicat transmis joi de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). Potrivit Codului de Procedura Fiscala, organul…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis presei. Conform sursei citate, transmiterea declaraţiilor…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), remis joi, Agerpres. Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a colectat venituri de 196,58 miliarde de lei in primele 11 luni din acest an, in crestere cu 7% fata de perioada similara din anul precedent, a informat, ieri, institutia, citata de Agerpres. De asemenea, Fiscul raporteaza un grad de realizare de 100% a programului…

- Comisiile reunite de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, vineri, cu 17 voturi pentru si 14 impotriva, raportul asupra proiectului de buget de stat pe 2018. Parlamentarii din comisii au adoptat un amendament in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se…

- O reglementare propusa de Agenția Naționala pentru Administrare Fiscala (ANAF), aflata deocamdata in dezbatere, va adapta la modificarile legislative modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor 220, 223 și 260, utilizate pentru declararea venitului estimat sau pentru stabilirea…

- „Amendamentele pe care le-am depus la Legea educației fizice și sportului, au devenit lege! Miercuri, 13 decembrie 2017, in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala), am votat proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.38/2017 privind modificarea si completarea Legii…

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Adrian Florin Dragos, fost agent sef de politie in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari a Vehiculelor Arad, nu poate justifica o avere de aproximativ 76.000 euro. Potrivit unui comunicat al ANI, inspectorii…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala intentioneaza sa modifice modelul si continutul formularelor 600 si 610, in contextul schimbarilor privind contributiile CAS si CASS datorate de PFA si persoanele care obtin venituri din activitati independente. ANAF a pus in dezbatere un un proiect de act normativ…

- Astfel, "pentru anul 2018, din totalul veniturilor bugetare estimate la 62,71 miliarde lei, 88% urmeaza sa se incaseze din contribuțiile pentru asigurari sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din venituri nefiscale și 11,8% subvenții primite de la bugetul de stat", se menționeaza in expunerea…

- Inspectorii antifrauda au identificat un grup constituit din 46 de societati care, in perioada 2012 - 2015, au efectuat o serie de tranzactii avand la baza operatiuni fictive cu produse cerealiere, alimentare, piese auto, materiale de constructii si servicii, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- ANAF a publicat situatia angajatorilor cu datorii la plata asigurarilor sociale. Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform…

- In urma cu 11 ani s-a stins din viata marele artist Gica Petrescu. De pe urma sa nu au ramas prea multe bunuri materiale ci doar apartamentul modest in care acesta a locuit. Deoarece nu a avut mostenitori, locuinta a ramas in grija statului. Pentru ca acumula datorii la intretinere, Fiscul a decis…

- La ora 14:00 a inceput sedinta de Guvern in care este asteptata sa fie formulata Ordonanta de Urgenta prin care va fi modificat Codul Fiscal. Specialistii au descoperit si care sunt cele cinci categorii de angajati ce vor avea cel mai mult de suferit de pe urma acestor modificari din Codul Fiscal.…

- "Operatorii economici care nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, in conditiile legii. Operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei prevazuti la alin. sunt denumiti…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a valorificat, prin licitatie, un ansamblu de bunuri imobiliare din dosarul RAFO, pretul de adjudecare fiind de 4,95 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui comunicat transmis miercuri. Pretul de pornire al celei de-a treia licitatii a…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin structurile sale teritoriale, poate stabili, din oficiu, creantele fiscale prin decizie de impunere, daca nu sunt depuse declaratiile fiscale, conform dispozitiilor art.107 alin. 1 din Legea nr.207 2015 privind Codul de procedura fiscala. Astfel, ANAF…

- Agentia Nationala de Integritate ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 135.988 Lei, intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Zotoi Virgiliu Bogdan in perioada exercitarii functiei publice.Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala modifica, prin proiect de ordin, instructiunile de completare ale Formularul 050 Cerere de inregistrare modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului in sensul precizarii situatiilor in care contribuabilii au obligatia depunerii acestui formular. Prin…

- Perimetrul de control al postului vamal Sculeni urmeaza a fi extins cu aproximativ 1,3 Ha – lot care va fi utilizat pentru suplimentarea pistelor de control și reamenajarea elementelor de infrastructura. Inițiativa Serviciului Vamal a primit susținerea Executivului, care a aprobat transmiterea…