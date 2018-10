Au fost finalizate ultimele lucrari din Piața Maraști, cele de amenajare a spațiului verde. Astfel, in intersecție a fost conturata, din trandafiri și gazon, Cetatea Timișoarei din secolul XIX. Pusa in valoare a fost si statuia generalului Eremia Grigorescu. Dan Diaconu, viceprimarul Timișoarei, a anunțat, astazi, pe pagina sa de Facebook, ca in viitor, și Poarta […] Articolul E gata! Cum arata Cetatea Timisoarei din trandafiri, de la Piata Marasti. Ce alta surpriza pregatesc autoritatile in intersectie FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .