Unii dintre concurenti s-ar putea bloca in timpul melodiei, astfel ca Horia Brenciu le-a dat un sfat important. Artistul a marturisit ca și el a trecut printr-un moment asemanator la inceputul carierei sale, așa ca a invațat sa improvizeze.

"S-ar putea ca și in viitor sa uiți piesa. Cand eram tanar și abia pusesem microfonul la buze și am inceput sa cant, am uitat niște versuri și țin minte ca atunci, in toata stangacia mea, nu am uitat un singur cuvant invațat in engleza - "baby"! Și atunci l-am cantat pana nu s-a simțit ca am uitat versurile, nimeni nu și-a dat seama", i-a marturisit…