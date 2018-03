Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul anului 2018 a venit cu una dintre cele mai mari și surprinzatoare vești despre familia președintelui american, Donald Trump. Fiul cel mare al șefului de la Casa Alba, Donald Jr., divorțeaza de soția sa, cu care era impreuna de mai bine de 10 ani. Cei doi iși intemeiasera o numeroasa familie,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- Fiul cel mare al presedintelui american Donald Trump este in plin proces de divort. Sotia sa, Vanessa, a cerut separarea dupa 12 ani de casnicie, iar presa straina speculeaza ca Trump Jr. ar fi inselat-o cu o cantareata.

- Echipele se afla pe ultima suta de metri in aventura din Cambodgia. Toți cei opt concurenți au ajuns intr-o zona superba, o intindere foarte mare, plina de temple ce arata precum un labirint.

- Mai multe persoane au fost ranite vineri in nordul Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de catre Israel, cand o masina a intrat in multime, in care se aflau si soldati israelieni, a indicat armata israeliana, citata de AFP.Media israeliene au relatat ca s-au inregistrat doi morti si…

- Aflat in campanie pentru președinția Federației Romane de Fotbal, Ionuț Lupescu strabate județ dupa județ, pentru a se intalni cu membrii afiliați ai FRF care voteaza la alegerile din 18 aprilie.Saptamana aceasta ”Kaiserul” il are alaturi pe fostul capitan al Naționalei, Cristi Chivu, care…

- Donald Trump Jr., fiul cel mai mare al președintelui Trump, divorțeaza. Soția sa, Vanessa, a fost cea care a intentat divorțul. Cuplul are cinci copii impreuna, iar cei doi au fost casatoriți 12 ani. Donald Trump Jr. și Vanessa Trump divorțeaza dupa mai bine de 12 ani de casnicie. Vanessa a fost cea…

- O tanara din Fagaras a picat proba practica a examenului auto, pentru mai multe greseli, intre acestea si pentru ca nu a incetinit autoturismul in preajma unor porumbei aflati pe sosea. Sefii examinatorului considera ca acesta a actionat conform legii

- Jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan nu a fost lasat de jandarmi sa vorbeasca la microfon in fața Salii Palatului, unde s-au strans sute de opozanți ai PSD.Jandarmeria au incercat sa le aplice amenzi protestatarilor, unul dintre cei vizați fiind chiar Rareș Bogdan. Motivul invocat de Jandarmerie…

- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- Scandal uriaș in mass-media, PROTV fiind acuzata ca a mițint intenționat intr-o știre in centrul careia se afla Laura Codruța Kovesi. Titlul respectivei știri este cel dezbatut, in conținut fiind vorba despre declarațiile șefei DNA.

- Fotbalul italian este in doliu, dupa dispariția tragica a lui Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel din Udine, unde formația viola ar fi trebuit sa joace duminica, in Serie A. Initial, s-a crezut ca decesul a fost cauzat de o problema cardiaca.La…

- O femeie a facut scandal intr-un avion pe ruta Moscova-Beirut, dupa o femeie care statea in fața ei și-a lasat scaunul pe spate și a varsat pe ea sucul de portocale. „O sa ajungi in Liban, sunt soția unui deputat, o sa aranjez eu lucrurile pentru tine acolo”, ar fi spus femeia nervoasa, conform Daily…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobantu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic.

- S-au stabilit semifinalele turneului Premier de la Dubai, iar patru jucatoare extrem de puternice se vor lupta vineri pentru un loc in ultimul act. Garbine Muguruza (Spania, favorita 2) o intalneste pe Daria Kasatkina (Rusia), iar Elina Svitolina (Ucraina, favorita 1) se dueleaza cu Angelique Kerber…

- Cristian Balgradean a fost de acord sa ofere primele declaratii din postura de jucator al FCSB-ului, dupa ce a semnat un contract valabil pe doi ani si jumatate. Portarul de 29 de ani a vorbit despre primirea pe care se asteapta sa o aiba din partea suporterilor, dar si despre obiectivul din acest…

- Veste trista pentru fanii actorului Eric Dane! Actorul și soția sa, Rebecca Gayheart, au ajuns la divorț, dupa 14 ani de mariaj. Motivul citat: diferențe ireconciliabile! Actorul din ”Anatomia lui Grey” e un barbat singur Potrivit UsWeekly, soția actorului din Anatomia lui Grey a depus, vineri, actele…

- De Ziua Mondiala a Radioului se atrage atentia asupra importantei acestui mijloc de comunicare si sunt incurajate actiuni de celebrare a radioului in parteneriat cu posturile de radio nationale, regionale si internaționale, organizatii neguvernamentale, media si ascultatori. In 2018, UNESCO propune…

- Vești nu tocmai bune pentru Lavinia Șandru! Motivul?- Aceasta nu mai are, din acest an, emisiune la postul de știri Realitatea TV. Dupa ce a fost pe post pana la sfarșitul anului trecut, la jumatatea lui decembrie, Lavinia Șandru nu a mai revenit pe canalul deținut de Cozmin Gușa.

- In ultimele 24 de ore, traficul de persoane si mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 112.300 treceri persoane, atat pe sensul de intrare cat si pe cel de iesire din tara si de aproximativ 34.500 treceri mijloace de transport. Reamintim ca accesand aplicatia on-line ‘Media timpilor…

- Ce filme noi vedem la cinema in februarie? Va propunem un mix intre filme de Oscar, precum “Forma apei” sau “The Post”, cu Meryl Streep și Tom Hanks, și filme romanești: Soldații din Ferentari, o fascinanta incursiune in lumea manelelor, și Scurtcircuit, film inspirat din tragedia de acum cațiva ani…

- Intr-un interviu recent, Jolie a vorbit despre felul in care relatia ei cu Brad Pitt s-a destramat. In 2013, Angelina Jolie a hotarat sa faca o dubla mastectomie, dupa ce a aflat ca are gena BRCA, ceea ce insemna ca are 87% sanse sa dezvolte o afectiune maligna. La doi ani dupa…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu se pare ca nu fac echipa buna la Eurovision! Tensiunile dintre cei doi prezentatori ai concursului muzical au atins cote maxime, duminica seara, cand au ajuns sa-si arunce vorbe urate.

- Atunci cand mergi in supermarket și ajungi la raionul cu fructe și legume, ai mare grija ce alegi! De cate ori te-ai uitat la eticheta care insoțește fructul și ai citit codul din cifre scris pe ele? Probabil de foarte puține ori spre deloc. Și chiar daca le-ai citit, nu ai știut ce inseamna ele.

- Artistii de la Carla’s Dreams sunt asteptati luna viitoare la Suceava, unde ar concerta pentru prima data. Spectacolul cantaretilor de peste Prut insa a pus pe jar Consiliul Local al orasului. In sedinta de ieri, unii dintre oficiali si-au exprimat nemultumirea fata de pretul pe care ar trebui sa il…

- Pentru a obtine documentele necesare oficializarii a patru evenimente de viata (casatoria, divortul, nasterea si decesul), romanii ar putea evita, in scurt timp, supliciul deplasarii la ghisee si al statului la cozi interminabile. Motivul e simplu: incepand de saptamana viitoare, potrivit anuntului…

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea, alaturi de care are doi copii, Dominic si Akim. Din 2013, Antonia tot incearca…

- Cresterea numarului de autoturisme la mana a doua determina Guvernul sa anunte o noua taxa de poluare pe care o vor plati toti soferii, indiferent daca au achitat vreo forma anterioara. Valoarea ei ar urma sa fie cuprinsa intre 50 si 200 de euro. Niciodata nu au fost atat de multe masini vechi pe soselele…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- Va fi un an extrem de agitat pe piata televiziunilor de sport din Romania. Motivul? Urmeaza sa expire aproape toate contractele privind competitiile majore care sunt detinute in momentul de fata, exclusiv sau nu, de unul sau ambele posturi de sport, Telekom si Digi. Champions League se modifica Prima…

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Ministerul Tineretului și Sportului a trimis la finalul lunii noiembrie o inștiințare catre Federația Romana de Fotbal prin care a decis suspendarea temporara a finanțarii. Decizia ministerului condus de Alexandru Dunca vine dupa ce la alegerile din 2 și 17 noiembrie, caștigate de George Cosac, au votat…

- Vestea bomba a divortului dintre Gabriel Trifu si Catrinel Sandu a luat cu asalt lumea showbizului! Au aparut informatii scandaloase cu privire la intimitatea celor doi. Motivul separarii este unul peste care multe cupluri nu pot trece peste. Se pare ca flostul tenismen ducea o viata dubla in Florida.

- Conducerea lui Dinamo s-a inteles cu Antun Palic, croatul plecat in vara din "Stefan cel Mare", insa antrenorul Vasile Miriuta ezita sa-si dea acceptul pentru perfectarea mutarii, dupa ce sefii l-au anuntat ca are ultimul cuvant. Desi s-a vorbit despre forma fizica a fotbalistului, motivul lipsei…