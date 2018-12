E-Distributie Dobrogea intrerupe furnizarea energiei electrice la Constanta. Vezi daca esti afectat

Stiri pe aceeasi tema

- RAJA S.A. a comunicat in data de 8.11.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctulele termice nr. 48 si 50. Potrivit RADET Constanta, in consecinta, in lipsa apei reci, s au oprit instalatiile RADET care asigura distributia energiei termice in perimetrul: str. Badea…

- Ministrul energiei Anton Anton a povestit luni, la o conferința pe teme energetice, ca i-a fost teama sa plece pana la Constanța cu mașina electrica personala, din cauza lipsei stațiilor de alimentare. Anton Anton spune ca București și Constanța sunt suficiente stații, insa nu și intre aceste orașe,…

- Furnizarea energiei electrice in localitatea Maneuți-comuna Fratauții Vechi va fi intrerupta, vineri, 19 octombrie, intre orele 10-16, anunța Delgaz Grid. Masura a fost luata pentru ”reparare circuite secundare și defrișari vegetație in Punctul de Transformare CZ 2 Maneuți”.

- Pentru remedierea unei avarii survenita astazi, 15 octombrie 2018, la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 250 mm, de pe Șos. Constanței din localitatea Cumpana, RAJA Constanța a fost nevoita sa intrerupa furnizarea de apa potabila, in intervalul orar 12,15 – 16,00. Sunt afectati…

- Pentru efectuarea unor lucrari de modernizare, reparatii si intretinere a instalatiilor care alimenteaza cu energie electrica localitatea Valu lui Traian, din judetul Constanta, Enel Distributie Dobrogea va intrerupe furnizarea energiei electrice vineri, 12 octombrie 2018, in intevalul orar 09:00 ndash;…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 8.10.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 108.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in perimetrul:…

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program: Ziua Data Unitatea Operativatilde;…

- La data de 3 septembrie a.c., ora 16.30, politistii din cadrul Sectiei 2 au depistat o femeie, in varsta de 44 de ani, din Constanta, care, insotita de 4 copii minori, apela la mila trecatorilor si a conducatorilor auto opriti la semaforul intersectiei bulevardului Tomis cu strada Soveja, comunica Inspectoratul…