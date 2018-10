Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul puternic din aceasta noapte a fost prezis cu o exactitate aproape perfecta inca din 15 august. Pe pagina de Facebook ”Seismic Center – Predicție și alerta cutremur”, apare o postare publicata pe 15 august 2018, la ora 5:36, care anunța un cutremur pe data de 28 octombrie, cu o magnitudine…

- Cornelia Catanga a ramas fara telefon. L-a uitat intr-un taxi, iar cantareața de muzica de petrecere a facut un apel disperat pe Facebook. Artista nu vrea sa mearga la poliție și sa faca plangere, motiv pentru care o someaza pe doamna care a gasit aparatul sa i-l predea. Mai mult, ofera și o recompensa.…

- Daniel Radu, zis “Briceag”, a murit in urma unui grav accident rutier, pe care l-a provocat chiar el, din cauza neatenției la volan. Aflat intr-un Porsche Cayenne, interlopul ținea un live pe Facebook in timp ce conducea cu viteza mare. Unul dintre barbații cu care vorbea inainte sa moara a fost Ciobotarul…

- La o zi dupa divorțul de Ilie Nastase, Brigitte Sfat a avut parte de un incident neplacut. Aceasta a afirmat ca o persoana necunoscuta s-a conectat ilegal la contul ei de Instagram. Pe pagina sa de Facebook, Brigitte Sfat le-a spus prietenilor ei din mediul online ce i s-a intamplat. „Dragi prieteni,…

- Judecatoarea Madalina Dardeci, șefa la Secția a VI-a Civila din cadrul Tribunalului București, a declarat pe pagina personala de Facebook ca cei aproximativ 200 de magistrați prezenți la protestul de la Curtea de Apel București au venit de fapt in Capitala pentru ca a fost programat un examen de promovare…

- Uniunea Europeana a vrut o legislație noua pentru internet, in special pentru copyright. Cunoscuta drept taxa pe link, legea a fost adoptata pe 12 septembrie in Parlament. UE vrea ca prin noua legislație de copyright sa creeze o piața digitala unitara. Problemele de pana acum, de unde și cele mai mari…

- Un nou joc extrem de periculos devine din ce in ce mai popular in randul copiilor si adolescentilor din intreaga lume. Dupa Balena Albastra, MOMO face ravagii printre tinerii neexperimentati. Jocul presupune contactarea lui MOMO prin WhatsApp, Facebook sau YouTube. MOMO este un personaj ce are la avatar…